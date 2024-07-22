Что такое пасьянс и какие самые популярные?

Пасьянс — это одна из немногих карточных игр, в которую можно играть одному. Представляет из себя раскладывание колоды карт, с целью получения определенной комбинации или фигуры. Игра развивает логическое мышление и улучшает концентрацию. Цель пасьянса состоит в том, чтобы убрать все карты с игрового поля, следуя определенным правилам.
Когда появились пасьянсы?
Считается, что эта карточная игра была придумана во Франции в конце XVIII века. Пасьянсы раскладывали узники, которые томились в королевских тюрьмах. Карты помогали им скоротать долгие часы заточения. Название «пасьянс» происходит от французского слова «patience», что означает терпение. А поверьте, некоторые разновидности игры требуют именно этого качества, равно как и сосредоточенности.
Позднее пасьянсы приспособили и для гадания. Считалось, что при помощи раскладывания карт по мистическим канонам, можно было узнать свою судьбу или даже навести порчу на недруга. Но большинство обывателей просто загадывали желание прежде, чем раскладывать карты. Сошелся пасьянс — желание сбудется. Нет — увы.
В России пасьянсы начали раскладывать в начале XIX века, а после войны с Наполеоном и взятия Парижа эта мода охватила буквально всех. В 1826 году в свет вышел первый сборник карточных раскладок под названием «Собрание карточных раскладок, известных под названием Гранд-пасиансов, усердно посвящаемое всем деловым людям».
Какие пасьянсы самые популярные?
Первоначально пасьянс играли обычной колодой карт, которые раскладывали на столе. Но теперь она доступна в виде компьютерной игры и является одной из самых популярных карточных игр в мире. Существует множество разновидностей пасьянса, которые заполонили офисные компьютеры, планшеты и смартфоны. Около 300 пасьянсов пришло к нам из прошлого, более 400 уже придумали создатели компьютерных игр. Представляем самых известные.
«Паук». В этом виде пасьянса карты укладываются на поле в несколько линий. Младшую карту можно перенести на старшую — например, семерку на восьмерку. Масть при этом значения не имеет. Но снять с игрового стола можно лишь ту цепочку, которая собралась от короля до туза (который в этой игре считается за единичку). Цель игры — собрать все карты в 8 стопках. Есть варианты полегче на 1 или 2 масти, они сходятся чаще. А вот собрать «Паука» на 4 мастях — максимально сложная задача, требующей стратегического мышления и умения просчитывать несколько ходов заранее.
«Косынка». Один из самых популярных вариантов пасьянса, который самым первым был включен в операционную систему Windows. За это его часто называют «пасьянсом секретарш». В этой версии игры карты изначально раскладываются неравномерно — левый столбик самый короткий, правый — самый длинный. С виду этот треугольник и вправду напоминает косынку. Раскладывать карты нужно по убыванию и чередуя красные и черные масти. Для победы нужно собрать все карты по мастям, начиная с туза и заканчивая королем.
«Пирамида». Еще один популярный вариант карточной игры, Карты раскладываются пирамидой, все ряды в закрытую и только нижний — в открытую. Игроку нужно убирать парные карты, которые в сумме дают 13 очков. Например, десятки и тройка, девятка и четверка и так далее. Валет в этой игре оценивается в 11 очков, дама — в 12, а король — в 13 и убирается без пары, сам по себе. Карты убираются, начиная с основания пирамиды. Цель — убрать все, дойдя до вершины.
«Свободная ячейка». В начале игры карты раскладываются на игровое поле в 8 столбцов — все в открытую. Игрок имеет возможность перемещать лишь самую нижнюю карту в столбце и перекладывать карты по нисходящей и чередуя красные и черные масти. То есть бубновую семерку можно положить на пиковую или трефовую девятку. А на червовую — нельзя. При этом любую карту можно переносить в одну из четырех свободных ячеек, если на поле нет подходящего «адреса» для перемещения. Цель игры — собрать каждую масть в отдельную стопку по возрастающей от туза (он за единичку) до короля.
«Гольф». Целью этой игры является перемещение всех карт из колоды на игровое поле в порядке убывания от короля до двойки. При этом используется одна стандартная колода из 52 карт. В начале игры карты выкладываются на игровое поле в 7 столбцов, с открытой верхней картой. Карта короля может быть перемещена в пустую ячейку. На нее можно выложить даму той же масти, затем валета и далее по нисходящей, пока вся масть не соберется. При этом игроку придется использовать свои логические навыки и стратегию, чтобы преодолеть вызовы, которые могут возникнуть во время игры.