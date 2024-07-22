Что такое пасьянс и какие самые популярные?

«Гольф». Целью этой игры является перемещение всех карт из колоды на игровое поле в порядке убывания от короля до двойки. При этом используется одна стандартная колода из 52 карт. В начале игры карты выкладываются на игровое поле в 7 столбцов, с открытой верхней картой. Карта короля может быть перемещена в пустую ячейку. На нее можно выложить даму той же масти, затем валета и далее по нисходящей, пока вся масть не соберется. При этом игроку придется использовать свои логические навыки и стратегию, чтобы преодолеть вызовы, которые могут возникнуть во время игры.