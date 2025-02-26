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Что такое паспорт захоронения

Сегодня каждое место захоронения человека должно иметь соответствующую документацию, в которой будет прописано, кто в нем покоится и кто ответственен за могилу.

Источник: Аргументы и факты

Скорбящие родственники могут столкнуться с необходимостью найти и предъявить или оформить заново паспорт захоронения. И для многих это становится откровением и даже шоком. Что же собой представляет такой документ, aif.ru рассказала адвокат Московской коллегии адвокатов, преподаватель Людмила Елизарова.

В 1996 году Госдума приняла федеральный закон «О погребении и похоронном деле». Он должен был решить целый ряд часто возникавших проблем в момент похорон. Он по сию пору подвергается разным редакциям, чтобы решить те или иные вопросы, связанные со скорбной темой.

В части 1-ой статьи 4-й этого закона прописано, что «местами погребения являются отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших, крематориями и иными зданиями, предназначенными для погребения». Некоторые из таких мест могут даже иметь историко-культурное значение.

Фактически это указывает на то, что земля, где находятся кладбища, находится в ведении органов местного самоуправления (администраций). Это также прописано в статье 16-й закона. А это значит, что выкупить землю в собственность невозможно.

Если заходит разговор о том, что у участка есть владелец, то тут, скорее, речь идет о том, кто просто ответственен за захоронение. Как правило, это человек, с которым есть соответствующий договор с ритуальным учреждением, выступающим от имени местной власти. Именно на имя этого человека выдан паспорт захоронения.

С 2009 года такие документы могут формироваться в электронном виде, в них прописана разметка участка. Происходит оформление автоматически.

В электронном паспорте прописана вся необходимая информация о захоронении — номер регистрации, размер участка в точно прописанных цифрах, число и дата захоронения.

В базе данных также могут быть фото участка. Более ранние документы не содержат разметки участка. Другое название документа — удостоверение о захоронении.

В паспорте прописываются такие данные, как:

  • данные похороненного человека с датами его смерти и похорон;
  • номер участка и размеры;
  • дата выдачи документа;
  • ФИО того, кто ответственен за этот участок;
  • название кладбища.

Действительность документа подтверждает подпись представителя местной власти. Также должна быть и печать.

Такой документ необходим для подтверждения того, что:

  • администрацией было выделено соответствующее место на кладбище;
  • в могиле погребен именно тот человек, который указан в документе;
  • ответственный человек, понимаемый как владелец паспорта, берет в аренду бессрочно участок земли под захоронение и обязуется содержать его в порядке.