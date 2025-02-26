Что такое паспорт захоронения

Если заходит разговор о том, что у участка есть владелец, то тут, скорее, речь идет о том, кто просто ответственен за захоронение. Как правило, это человек, с которым есть соответствующий договор с ритуальным учреждением, выступающим от имени местной власти. Именно на имя этого человека выдан паспорт захоронения.