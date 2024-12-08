Что такое парентификация и чем она опасна

«Парентификация для детей очень опасна. Все дело в том, что быть, так скажем, “родителем” собственным родителям ребенку не под силу. Взрослый всегда сильнее и умнее, психологически устойчивее к различным ситуациям и решению проблем, у ребенка же нет для этого ресурсов. Из-за этого возникает токсичное, тяжелое чувство вины, которое приводит к проблемам с мироощущением ребенка, а потом и взрослого», — поделился эксперт.