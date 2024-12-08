Что такое парентификация и чем она опасна

Что такое парентификация и почему она опасна?
Парентификация — от английского слова parents, что означает «родители», — это психологическое явление, при котором ребенок берет на себя родительские обязанности и заботу о младших братьях и сестрах, а иногда и о самом родителе. Часто под явлением парентификации подразумевается не только выполнение ребенком домашних обязанностей, но и психологическая поддержка всех членов семьи.
В 70-е годы XX века парентификация как феномен была изучена и описана венгерско-американским психиатром и одним из основателей семейной терапии Иваном Бузормени-Надь. Во время общения с семьями ученый заметил, что в некоторых из них родители накладывают на ребенка роль взрослого — нередко в навязчивой и агрессивной форме.
Какие виды парентификации бывают?
Ученые выделяют два основных вида парентификации: эмоциональную и инструментальную.
Эмоциональная парентификация характеризуется позицией ребенка в семье как психологической опоры для своих родителей. Об этом виде можно говорить в случае, если ребенок вынужден постоянно утешать мать и отца, принимать участие в конфликтах между родителями, а также хвалить и восхищаться ими по просьбе одного из членов семьи.
При инструментальной парентификации важным является не столько психологический и эмоциональный аспекты, сколько физическое выполнение ребенком функций и обязанностей взрослых: уборки, приготовления пищи, а также ухода за младшими детьми.
Почему парентификация опасна для ребенка?
Парентификация имеет серьезные и долгосрочные последствия для ребенка и влияет на его дальнейшее психоэмоциональное состояние. Почему это явление может негативно сказываться на ребенке — рассказала aif.ru психолог Анастасия Пономаренко.
«Парентификация для детей очень опасна. Все дело в том, что быть, так скажем, “родителем” собственным родителям ребенку не под силу. Взрослый всегда сильнее и умнее, психологически устойчивее к различным ситуациям и решению проблем, у ребенка же нет для этого ресурсов. Из-за этого возникает токсичное, тяжелое чувство вины, которое приводит к проблемам с мироощущением ребенка, а потом и взрослого», — поделился эксперт.
Анастасия Пономаренко считает, что ситуация, при которой ребенок должен во что бы то ни стало поддержать своих родителей, при этом не зная, как именно это сделать, вызывает у него чувство чрезмерной ответственности и вины, влияющей на всю дальнейшую жизнь.