Что такое парасоциальные отношения и как они отразились на Чаппелл Рон и Тейлор Свифт

Отмена за отмену
В начале августа 2024 года певица Тейлор Свифт объявила об отмене нескольких своих концертов в Вене, которые должны были пройти в рамках ее мирового тура «The Eras Tour». Отказаться от выступлений исполнительнице пришлось после того, как австрийские СМИ сообщили об аресте нескольких подростков, обвиненных в подготовке теракта во время одного из ее концертов.
Об отмене сразу трех венских шоу стало известно за сутки до начала первого из них. Несмотря на то, что представители Свифт пообещали фанатам вернуть деньги за купленные билеты, фан-база певицы ожидала, что и сама Свифт выразит им сочувствие.
Однако Свифт предпочла молчание: лишь спустя несколько недель она опубликовала пост в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), в котором призналась, что сожалеет о срыве концертов в Австрии.
«Причина, по которой это случилось, наполнила меня чувством страха и невероятной вины, потому что так много людей планировали посетить эти шоу, — написала певица. — Но я также благодарна властям [Австрии], потому что благодаря им мы оплакивали концерты, а не жизни».
За время молчания в соцсетях поклонники певицы открыто выступали с критикой в ее адрес и даже обвинили ее в личном предательстве.
«Игнорировать своих фанатов, продолжая вытягивать из них все больше денег с помощью мерча и 30-й версии одного и того же альбома, просто неуважительно, — приводят одно из множества подобных мнений журналисты. — Возможно, вы потеряли многих фанатов, которые когда-то считали вас кумиром, а теперь не могут слушать вашу музыку без горького привкуса предательства».
Впрочем, с этой точкой зрения оказались согласны не все фанаты: некоторые отметили, что Свифт имеет право сохранять молчание и не обязана объяснять поклонником мотивы всех своих действий.
«Мы не можем требовать от нее публиковать что-то в неподходящее [для нее] время», — писали некоторые пользователи соцсетей.
«Для чего ты тогда стала звездой?»
С критикой за свои действия столкнулась и другая певица — американка Чаппелл Рон. В августе 2024 года музыкантка опубликовала в своем блоге эмоциональное видео, в котором осудила поведение некоторых своих фанатов: по ее словам, ей неприятно, когда поклонники, случайно встретив ее, пытаются обняться или сфотографироваться вместе.
В ролике она сравнила себя со «случайной женщиной на улице», к которой пристают, несмотря на ее отказ от контактов.
«Вы бы обиделись, если бы она отказала вам, потому что у нее есть свое время? Стали бы вы преследовать ее семью, следить за ней, препарировать ее жизнь и издеваться над ней в интернете? Это женщина, которую вы не знаете, а она совсем не знает вас, — заявила Рон. — Я не согласна с тем, что я должна обмениваться энергией, временем или вниманием с людьми, которых я не знаю, которым не доверяю или которые меня пугают, только потому, что они выражают мне свое восхищение. <…> Женщины не должны вам объяснять, почему они не хотят, чтобы их трогали или разговаривали с ними».
Хотя певица и затронула тему неприкосновенности личной жизни каждого человека, независимо от степени его публичности, поклонники и пользователи соцсетей, можно сказать, «прошлись катком» по ней. Рон напомнили, что, становясь селебрити, человек «жертвует своей частной жизнью», а ей самой стоило бы быть «более открытой» к своим слушателям.
Уже в сентябре 2024 года Чаппелл Рон вновь вызвала гнев в свой адрес: в одном из интервью она призналась, что сохраняет общение с друзьями и родными, которые придерживаются консервативных взглядов.
«Моя семья очень республиканская — я люблю ее и они любят меня в ответ. Для ребят, которые выросли на побережье, это сложно понять», — рассказала Рон. Это заявление, если судить по вирусным постам в Х (бывший Twitter, заблокирован в России), оттолкнуло некоторых демократически настроенных слушателей певицы.
«Не хочу показаться тем, кто состоит в парасоциальных отношениях, но это очень больно», — написал, к примеру, один из поклонников артистки, разочарованный ее общением с «трампистами».
Как стирается грань между чужим и своим
И Чаппелл Рон, и Тейлор Свифт столкнулись с парасоциальными отношениями — явлением, в котором люди (в данном случае — фанаты) начинают воспринимать звезд, с которыми они лично не знакомы, как близкого человека, который ответственен перед ними. Требования объясняться, извиняться, быть таким, каким тебя хотят видеть — лишь малая часть последствий подобного рода отношений.
Как бы это ни проявлялось — в восхвалении звезды или, наоборот, ее постоянной критике — для самих селебрити подобный феномен может быть даже полезен, так как позволяет всегда оставаться в фокусе общественного внимания.
«Парасоциальные отношения — это односторонние эмоциональные связи, которые аудитория устанавливает с публичными личностями, знаменитостями, блогерами. Эти отношения могут субъективно восприниматься человеком как глубоко личные, хотя сама знаменитость о существовании этих личных связей зачастую и не подозревает — потому что подписчиков тысячи, а звезда — одна», — рассуждает Светлана Олейник.
По словам специалиста, одним из главных факторов, влияющих на формирование парасоциальных отношений, можно назвать доступность знаменитостей через социальные сети.
«Современные технологии позволяют быть всегда “на связи” со своей аудиторией, что создает иллюзию близости и доступности. Подписчики видят повседневную жизнь, переживания и радости и начинают воспринимать знаменитостей как близких знакомых, — рассказывает психолог. — Личное пространство становится пространством для продажи, рекламы, агитаций, пропаганды и решения своих психологических вопросов, используя своих подписчиков».
Кроме того, происходит идентификация с образом или ценностями, которые транслирует селебрити, что еще больше способствует формированию парасоциальных отношений.
«И вот уже аудитория видит в знаменитости отражение своих идеалов, интересов или жизненного опыта и чувствует себя эмоционально связанной с этим человеком», — обращает внимание Олейник.
Медиаисследователь Владислав Декалов, в свою очередь, разделяет точку зрения, что «базой» для парасоциальных отношений звезд и их аудитории стала «доступность» первых, — и формироваться она, по его словам, начала еще в ХХ веке, когда произошла демократизация культуры и пространства коммуникации: «Масс-медиа стали не просто доступны, но также повсеместны и вездесущи. Медиа как бы колонизировали пространство повседневности, заселив его в том числе образами и продуктами популярной культуры. Радио, а затем телевидение стали неотъемлемыми поставщиками, формирующими информационную диету человека эпохи позднего модерна. Таким образом, стало гораздо проще “сродниться” с теми, кого каждый день слышишь или видишь в собственной гостиной».
Впервые же термин «парасоциальные отношения» и вовсе появился в середине пятидесятых благодаря социологу Ричарду Волю. В те годы парасоциальные отношения, по видению исследователя, особенно сильно проявлялись в контексте телевидения, например, в вечерних ток-шоу. Они дали зрителям визуализацию тех, кого они раньше не могли видеть, и представили новую сторону звезд, доступную и для наблюдения, и для коммуникации. Она сделала возможным установление особенной связи с селебрити — наподобие той, что в прошлом у людей могла быть с божествами или лишь с политическими деятелями.
При этом медиа несут ответственность не только за это транслирование и ретранслирование образов кумиров, но и за погружение аудитории в контекст. Так фанаты могут досконально знать все детали творчества любимых артистов, а «доморощенный кинокритик» — «понимать, что хотел сказать автор», снявший новый фильм. Таким образом, благодаря медиа происходит погружение потребителя в сферу своего объекта поклонения, — и за счет этого он чувствует себя не просто сторонним наблюдателем (которым в большинстве случаев и остается), а якобы «настоящим фанатом», который знает о кумире больше остальных.
«Еще один пример такого сокращения дистанции — факты из личной жизни кумира. И, пожалуй, если увлечение профессиональной стороной селебрити возвышает и приближает к ней фаната, то обыденность, скорее, наоборот, делает медиаперсону более человечной, — рассуждает Декалов. — В обоих случаях (да и в ряде других) медиа удовлетворяют интерес и, конечно, спекулируют на нем, распространяя не только информацию, но и всевозможные сплетни, домыслы и слухи, поставив их “производство” на конвейер и стимулируя их воспроизводство. Одновременно с этим и внутри аудитории возникает конкуренция за “доступ к телу,” даже если это является фасадом, за которым трудится команда (в случае мегазвезд можно говорить и о “бизнес-империях”) профессионалов».
Цифровая эпоха, в которую прочно вошли и соцсети, обогатила репертуар парасоциальных отношений в медиапространстве. Фанаты получили возможность следить за жизнью своих кумиров, подписываться на их профили и страницы, получая еще больше того частного и повседневного, что раньше оставалось в зоне приватного или раскрывалось дозировано, — или злонамеренно со стороны тех же папарацци.
Как звезды сами создают парасоциальные отношения
По мнению Декалова, важно еще и то, что сами звезды активно делятся с поклонниками своей жизнью, подливая масло в огонь разных фанатских теорий.
«Что имела в виду Тейлор Свифт? Почему Камилла Кабелло использовала именно этот сэмпл? По кому это так проходится Сабрина Карпентер? Подобный овершеринг отвечает запросу сетевых аудиторий на аутентичность селебрити, — говорит исследователь. — Он — следствие усталости от просчитанного и выхолощенного менеджмента социальных сетей, а также следствие пандемии Covid-19, когда и простые смертные и небожители оказались уравнены карантином и самоизоляцией».
Не последнюю роль в формировании парасоциальных отношений играют и ответы медийных личностей на комментарии и реакции фанатов.
«Иногда они активные, иногда совсем случайные, спорадические. Часто — создаваемые даже не самими звездами, а менеджерами. Однако возможность получить “реальную” обратную связь подпитывает надежды поклонников. Возможности социальных сетей в своей базе одни и те же и для мегаинфлюэнсера, и для пользователя с десятком подписчиков, но ценность комментария или реакции, полученных вторым от первого, сокращает символическую дистанцию».
Попытки сблизиться с известными людьми, будь это локальные селебрити или глобальные звезды, могут свидетельствовать о желании повысить внутреннюю уверенность в самом себе (например, подкрепить шаткое, прекарное, положение), а также о стремлении выделиться и «поднять свою цену» в глазах других (как онлайн, так и офлайн).
«Да, возможно, эта цена — ее еще можно назвать онлайн или цифровым социальным капиталом — не всегда соотносится с реальным миром и может быть конвертирована во что-то осязаемое и долговечное. Но цифровая иллюзия сейчас так глубоко проникла в нашу жизнь, что иногда правду от вымысла отличить очень сложно, а иногда — не очень-то и нужно», — заключает исследователь.
Как сбежать из лабиринта парасоциальности
Одна из главных опасностей парасоциальных отношений, как обращает внимание психолог Светлана Олейник, — в возможной потере контакта с действительностью, поскольку внимание со своей жизни и с важных текущих вопросов переносится в сеть и на чужие жизни.
«Внимание людей — это новая “нефть” наших дней. Тот, кто ею обладает, получает власть и трибуну, причем достаточно легко, — рассуждает специалист. — Критическим мышлением обладают не многие, а сопричастности к чему-то “большому” очень хочется. Люди в массе своей с радостью разворачиваются от самих себя к более интересным историям в сети».
Распознать, что вы состоите в парасоциальных отношениях, можно по нескольким признакам, например:
Здоровая коммуникация всегда предполагает баланс между открытостью и личными границами.
«Селебрити сталкиваются с давлением со стороны аудитории. Беда в том, что людям надо не только хлеба, но и зрелищ, а если хлеба мало, то зрелищ надо больше и эмоциональнее, и желательно с привкусом интимности», — рассказывает психолог. Выход из этой ситуации для селебрити один: стараться сохранять свое пространство и избегать стремления угодить всем.
«В ютубе даже под видео со звуками природы есть недовольные, ставящие дизлайки. Это такая форма самовыражения у людей — через отрицание всего и всех, — говорит специалист. — Бессмысленно их в комментариях терапевтировать и переубеждать».
«Вы видите то, что вам специально показывают, и то, что вы сами хотите видеть. И да, порой это иллюзия в кубе», — объясняет Олейник.
Селебрити могут строить здоровую коммуникацию, ясно обозначая границы своей частной жизни и напоминая о том, что их публичный образ — это лишь часть их личности, а не вся личность в целом. И каждый человек всегда сильно больше, чем какая-то одна социальная роль. Это помогает избежать чрезмерных ожиданий со стороны аудитории, сохранить баланс и реалистичность восприятия.
Чтобы выйти из таких отношений, важно признать их односторонний характер и постараться снизить эмоциональную зависимость. Можно временно сократить потребление контента, связанного с этим человеком, и сфокусироваться на реальных взаимоотношениях с окружающими и на своей жизни. «Интерес к знаменитости — это естественная реакция на тренды, но это не должно заменять живые отношения и личные цели», — подчеркивает психолог.
«В идеале знаменитости, понимая влияние своих действий на аудиторию, должны осознавать уровень своей ответственности и подходить к своей публичной роли аккуратно и созидательно, а аудитория — осознанно относиться к своей эмоциональной вовлеченности, — резюмирует специалист. — Нам всем нужна здоровая дистанция и понимание природы этих отношений. Ведь если мы что-то ими заменяем в реальной своей жизни, так может, целесообразнее развернуться к себе?».