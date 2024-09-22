Что такое парасоциальные отношения и как они отразились на Чаппелл Рон и Тейлор Свифт

«Вы бы обиделись, если бы она отказала вам, потому что у нее есть свое время? Стали бы вы преследовать ее семью, следить за ней, препарировать ее жизнь и издеваться над ней в интернете? Это женщина, которую вы не знаете, а она совсем не знает вас, — заявила Рон. — Я не согласна с тем, что я должна обмениваться энергией, временем или вниманием с людьми, которых я не знаю, которым не доверяю или которые меня пугают, только потому, что они выражают мне свое восхищение. <…> Женщины не должны вам объяснять, почему они не хотят, чтобы их трогали или разговаривали с ними».