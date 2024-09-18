Что такое основная информация на странице ВКонтакте

Пользователи, которые заходят на вашу страницу, по информации сразу понимают, кто вы и чем занимаетесь. Например, если вы представитель какого-то бренда, нужно указать телефон для связи и прописать, в какой компании вы работаете. Также так проще будет с вами связаться потенциальным клиентам.