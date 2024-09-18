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Что такое основная информация на странице ВКонтакте

Заполняя профиль в социальной сети ВКонтакте, нужно помнить, что данные будут доступны другим пользователям. И при желании их можно не заполнять или просто скрыть от посторонних глаз.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

ВКонтакте — одна из самых популярных сетей в России и странах СНГ. Миллионы людей используют платформу для общения, поиска новых друзей, обмена информацией и интересами.

Несмотря на то, что при заходе в социальную сеть пользователь попадает на страницу с новостями, главной все же остается его профиль. Там можно разместить информацию о себе, поставить фотографию на аватарку, указать место жительства и так далее.

Что относится к основной информации на странице

Основная информация страницы Вконтакте включает в себя различные данные о пользователе, которые помогают другим лучше узнать его. Эти данные отображаются на странице профиля и включают следующую информацию:

  • фотография профиля;
  • имя и фамилия;
  • дата рождения;
  • город (текущий или родной);
  • образование;
  • работа;
  • семейное положение;
  • контактные данные.

При регистрации пользователь обязательно должен заполнить поля с именем и фамилией, полом, а также датой рождения. Остальную информацию можно вписать по желанию.

Зачем заполнять основную информацию

Основную информацию следует заполнять в том случае, если вы активно ведете блог ВКонтакте или представляете какую-либо компанию.

Пользователи, которые заходят на вашу страницу, по информации сразу понимают, кто вы и чем занимаетесь. Например, если вы представитель какого-то бренда, нужно указать телефон для связи и прописать, в какой компании вы работаете. Также так проще будет с вами связаться потенциальным клиентам.

Также указанная основная информация помогает находить друзей по интересам. Например, если вы писатель и работаете в определенной редакции, отметьте это. В таком случае можно завести новые знакомства или получить предложения, связанные с вашим творчеством.

Как скрыть основную информацию

Скрыть основную информацию в профиле можно в настройках в разделе «приватность». Там можно отметить, кто может видеть ваши данные («все пользователи», «друзья и друзья друзей», «все друзья», «только я»).

Также можно выбрать людей, которые будут видеть информацию на вашей странице, а также скрыть ее от определенных лиц.

Также в настройках приватности теперь появилась возможность скрыть свою дату рождения. В таком случае ваши друзья не получат уведомление о том, что у вас день рождения, и не смогут вас поздравить.

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