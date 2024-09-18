Что такое основная информация на странице ВКонтакте

ВКонтакте — одна из самых популярных сетей в России и странах СНГ. Миллионы людей используют платформу для общения, поиска новых друзей, обмена информацией и интересами.
Несмотря на то, что при заходе в социальную сеть пользователь попадает на страницу с новостями, главной все же остается его профиль. Там можно разместить информацию о себе, поставить фотографию на аватарку, указать место жительства и так далее.
Что относится к основной информации на странице
Основная информация страницы Вконтакте включает в себя различные данные о пользователе, которые помогают другим лучше узнать его. Эти данные отображаются на странице профиля и включают следующую информацию:
- фотография профиля;
- имя и фамилия;
- дата рождения;
- город (текущий или родной);
- образование;
- работа;
- семейное положение;
- контактные данные.
При регистрации пользователь обязательно должен заполнить поля с именем и фамилией, полом, а также датой рождения. Остальную информацию можно вписать по желанию.
Зачем заполнять основную информацию
Основную информацию следует заполнять в том случае, если вы активно ведете блог ВКонтакте или представляете какую-либо компанию.
Пользователи, которые заходят на вашу страницу, по информации сразу понимают, кто вы и чем занимаетесь. Например, если вы представитель какого-то бренда, нужно указать телефон для связи и прописать, в какой компании вы работаете. Также так проще будет с вами связаться потенциальным клиентам.
Также указанная основная информация помогает находить друзей по интересам. Например, если вы писатель и работаете в определенной редакции, отметьте это. В таком случае можно завести новые знакомства или получить предложения, связанные с вашим творчеством.
Как скрыть основную информацию
Скрыть основную информацию в профиле можно в настройках в разделе «приватность». Там можно отметить, кто может видеть ваши данные («все пользователи», «друзья и друзья друзей», «все друзья», «только я»).
Также можно выбрать людей, которые будут видеть информацию на вашей странице, а также скрыть ее от определенных лиц.
Также в настройках приватности теперь появилась возможность скрыть свою дату рождения. В таком случае ваши друзья не получат уведомление о том, что у вас день рождения, и не смогут вас поздравить.
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