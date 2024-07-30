Что такое оскомина?

Слово «оскомина» произошло от древнерусского глагола «скомить», что означало «болеть, ныть, щемить, страдать». В. И. Даль в своем словаре приводит в пример следующие выражения: «скомит на ногу», «скомит рукой», «зубы скомят» — все это означает неприятные, болезненные ощущения. Д. Н. Ушаков и С. И. Ожегов определяют слово «оскомина» как ощущение будто после кислых ягод — во рту становится терпко и кисло или рану во рту из-за длительного жевания.