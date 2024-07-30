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Что такое оскомина?

Она связана с кислыми, терпкими ягодами.

Источник: Freepik

Слово «оскомина» произошло от древнерусского глагола «скомить», что означало «болеть, ныть, щемить, страдать». В. И. Даль в своем словаре приводит в пример следующие выражения: «скомит на ногу», «скомит рукой», «зубы скомят» — все это означает неприятные, болезненные ощущения. Д. Н. Ушаков и С. И. Ожегов определяют слово «оскомина» как ощущение будто после кислых ягод — во рту становится терпко и кисло или рану во рту из-за длительного жевания.

Что значит «набить оскомину»?

Прямое значение выражения «набить оскомину» — продолжительными действиями довести до болезненных ощущений. В связи с определением оскомины как ощущения во рту, набить оскомину означает добиться неприятных ощущений во рту из-за продолжительного жевания или употребления кислого.

В переносном значении эту фразу связывают с надоедливостью, навязчивостью. В большинстве словарей она носит презрительный, пренебрежительный характер и значит «надоедать, приедаться».

Такие разные значения связаны неприятными ощущениями: когда вяжет во рту и кто-то вызывает негативные эмоции, одинаково хочется поскорее от этих чувств избавиться.

Есть другой вариант выражения — «оскомина берет». Это речевой оборот той же самой фразы — так говорит человек, которому что-то надоело, неприятно, беспокоит.