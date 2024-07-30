Что такое оскомина?

Слово «оскомина» произошло от древнерусского глагола «скомить», что означало «болеть, ныть, щемить, страдать». В. И. Даль в своем словаре приводит в пример следующие выражения: «скомит на ногу», «скомит рукой», «зубы скомят» — все это означает неприятные, болезненные ощущения. Д. Н. Ушаков и С. И. Ожегов определяют слово «оскомина» как ощущение будто после кислых ягод — во рту становится терпко и кисло или рану во рту из-за длительного жевания.
Что значит «набить оскомину»?
Прямое значение выражения «набить оскомину» — продолжительными действиями довести до болезненных ощущений. В связи с определением оскомины как ощущения во рту, набить оскомину означает добиться неприятных ощущений во рту из-за продолжительного жевания или употребления кислого.
В переносном значении эту фразу связывают с надоедливостью, навязчивостью. В большинстве словарей она носит презрительный, пренебрежительный характер и значит «надоедать, приедаться».
Такие разные значения связаны неприятными ощущениями: когда вяжет во рту и кто-то вызывает негативные эмоции, одинаково хочется поскорее от этих чувств избавиться.
Есть другой вариант выражения — «оскомина берет». Это речевой оборот той же самой фразы — так говорит человек, которому что-то надоело, неприятно, беспокоит.