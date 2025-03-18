Что такое ноктуризм

Ноктуризм — это тяга к ночному образу жизни, которая выражается в активности в тёмное время суток. Это понятие охватывает широкий спектр явлений: от предпочтения ночных прогулок до путешествий, ориентированных на изучение городов и природных ландшафтов в темноте.
Почему это называется ноктуризмом?
Термин «ноктуризм» образован от латинского nocturnus — «ночной» и греческого -ismós — «направление», «стиль жизни». Он не является строго научным понятием, но широко применяется для описания феномена ночной активности.
Ноктуризм можно рассматривать и как поведенческую привычку, и как особенность работы организма. Например, такое может наблюдаться у людей, которых называют «совами» или же у тех, кто стремится к исследованию ночного мира.
Какое отношение это имеет к туризму?
Одним из наиболее распространённых проявлений ноктуризма является ночной туризм. Это увлечение путешествиями и прогулками в темное время суток, когда города преображаются, а знакомые места на природе приобретают особую атмосферу.
Очень популярны прогулки по историческим местам, посещение музеев, которые работают в темное время суток. Например, в Париже Лувр можно посетить поздно вечером, а в Риме предлагаются экскурсии по Колизею с подсветкой. Набирает обороты и наблюдение за звездами вдали от городских огней. Для этого туристы отправляются в обсерватории или природные заповедники. Есть специальные туры в Заполярье для тех, кто хочет увидеть северное сияние.
Предлагаются и различные городские прогулки, например, знакомство с урбанистическими пейзажами в ночное время, исследование улиц, посещение ночных кафе и баров. Экстремальный ноктуризм включает в себя ночные походы, дайвинг, сафари и даже альпинизм.
Почему у людей возникает интерес к ноктуризму?
Активность и продуктивность некоторых людей на самом деле повышается ночью. Это может объясняться индивидуальными особенностями нервной системы или уровнем гормонов.
С психологической точки зрения ночь ассоциируется с тишиной и спокойствием, отсутствием суеты. Кроме того, в темноте снижается поток внешних раздражителей, это помогает сосредоточиться.
Но есть у такого хобби и негативные последствия. Это нарушение циркадных ритмов — 24-часовых циклов, которые определяют стандартные биологические процессы. Это может привести к бессоннице, стрессу и проблемам со здоровьем.