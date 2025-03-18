Что такое ноктуризм

Очень популярны прогулки по историческим местам, посещение музеев, которые работают в темное время суток. Например, в Париже Лувр можно посетить поздно вечером, а в Риме предлагаются экскурсии по Колизею с подсветкой. Набирает обороты и наблюдение за звездами вдали от городских огней. Для этого туристы отправляются в обсерватории или природные заповедники. Есть специальные туры в Заполярье для тех, кто хочет увидеть северное сияние.