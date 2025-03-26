Что такое нетренировочная активность и зачем она нужна

Чем выше уровень такой активности, тем больше калорий человек сжигает в течение дня. Специалисты приводят в пример людей, которые почти весь день сидят за компьютером и потом едут домой на такси, и человека, работающего курьером и играющего в свободное время на гитаре. Очевидно, что в первом случае расход калорий будет значительно меньше.