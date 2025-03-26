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Что такое нетренировочная активность и зачем она нужна

Под нетренировочной активностью (от английского Non-Exercise Activity Thermogenesis, NEAT) понимается любая повседневная деятельность, помимо спорта, при которой организм расходует энергию. И эти дела полезнее, чем кажутся.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как пишет «Сберегаем вместе», в нетренировочную активность входят:

  • движения в повседневной жизни — ходьба, подъем по лестнице;
  • физическая активность на работе — перемещения по офису, печать на клавиатуре;
  • бытовые хлопоты — уборка, готовка, стирка;
  • хобби и развлечения — танцы, игры с детьми и питомцами;
  • другие мелкие движения — постукивание пальцами, покачивание ногой, изменения позы.

Чем выше уровень такой активности, тем больше калорий человек сжигает в течение дня. Специалисты приводят в пример людей, которые почти весь день сидят за компьютером и потом едут домой на такси, и человека, работающего курьером и играющего в свободное время на гитаре. Очевидно, что в первом случае расход калорий будет значительно меньше.

Большой объем нетренировочной активности в повседневной жизни — простой и эффективный способ повысить затраты энергии без изнуряющих занятий в зале.

Это важно, например, для тех, кто борется с лишним весом.

Кстати, недавно врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина рассказала, как похудеть к лету. По ее словам, достаточно соблюдать простые принципы в питании.