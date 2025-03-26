Что такое нетренировочная активность и зачем она нужна

Как пишет «Сберегаем вместе», в нетренировочную активность входят:
- движения в повседневной жизни — ходьба, подъем по лестнице;
- физическая активность на работе — перемещения по офису, печать на клавиатуре;
- бытовые хлопоты — уборка, готовка, стирка;
- хобби и развлечения — танцы, игры с детьми и питомцами;
- другие мелкие движения — постукивание пальцами, покачивание ногой, изменения позы.
Чем выше уровень такой активности, тем больше калорий человек сжигает в течение дня. Специалисты приводят в пример людей, которые почти весь день сидят за компьютером и потом едут домой на такси, и человека, работающего курьером и играющего в свободное время на гитаре. Очевидно, что в первом случае расход калорий будет значительно меньше.
Это важно, например, для тех, кто борется с лишним весом.
Кстати, недавно врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина рассказала, как похудеть к лету. По ее словам, достаточно соблюдать простые принципы в питании.