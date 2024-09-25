Что такое неонатальный скрининг и как попасть на процедуру

Если результаты процедуры покажутся врачам настораживающими, с мамой малыша свяжутся. Это не значит, что ребенок точно болен, но пройти дополнительное обследование в этом случае нужно обязательно. Для этого нужно будет обратиться в детскую поликлинику по месту жительства или к лечащему врачу в роддоме, если еще не выписались.