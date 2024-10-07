Что такое МОП

Нет, нельзя. В соответствии со ст. 244 ГК РФ, если имущество принадлежит нескольким людям, то оно находится в их общей собственности. Места общего пользования в многоквартирном дом находятся в общей совместной собственности жильцов, так как конкретные доли не определены. Все собственники имеют право пользоваться МОП, но не имеют права их сдавать или делить без согласия всех собственников. Ранее юрист рассказала aif.ru, можно ли отгородить в личное пользование часть общего коридора.