Что такое МОП

МОП, или местами общего пользования, называют пространство в многоквартирном доме и за его пределами, но на территории земельного участка многоэтажки, которое расположено вне жилых помещений. Его могут использовать все без исключения жильцы в соответствии с назначением. Это могут быть места для хранения вещей, проведения досуга
Что входит в состав мест общего пользования?
Перечень мест общего пользования закреплен на нормативном уровне (ст. 36 ЖК РФ, п. 2 раздела I Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491). В него входят: межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом,
Кто должен следить за состоянием мест общего пользования?
За надлежащим состоянием мест общего пользования должна следить управляющая организация (УО): товарищество собственников жилья (ТСЖ) или управляющая компания (УК). Форму управления жильцы многоквартирного дома определяют самостоятельно. Вместе с тем собственники жилых помещений могут своими силами поддерживать МОП в надлежащем состоянии или привлекать сторонние организации.
Можно ли забрать в личное пользование часть МОП или сдать в аренду?
Нет, нельзя. В соответствии со ст. 244 ГК РФ, если имущество принадлежит нескольким людям, то оно находится в их общей собственности. Места общего пользования в многоквартирном дом находятся в общей совместной собственности жильцов, так как конкретные доли не определены. Все собственники имеют право пользоваться МОП, но не имеют права их сдавать или делить без согласия всех собственников. Ранее юрист рассказала aif.ru, можно ли отгородить в личное пользование часть общего коридора.
Источники: www.consultant.ru