​Что такое молитва?

«Молитва — это особый разговор с Богом или со святым. Она читается особо почитаемому святому, который неоднократно доказывал свое дерзновение перед Господом в том, что и при жизни он не оставлял обычных людей без своей помощи. Таких молитв существует великое множество. Например, и по сей день Николай Чудотворец помогает многим людям, благодаря нему совершается много чудес — мы же благодарим святого за это и читаем молитву Николаю Чудотворцу», — рассказал aif.ru иерей Олег Жиляков.