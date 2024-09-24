Что такое мизофобия и чем она опасна

Симптомы мизофобии — чрезмерное мытье рук и дезинфекция, ношение перчаток, избегание общественных мест из-за боязни встретиться с микробами, страх физического контакта даже с близкими людьми. Если человек ощущает присутствие микробов или видит грязь, он впадает в панику, которая может проявляться головокружением, плачем, дрожанием, учащенным сердцебиением, потливостью. Мизофобия признана психическом расстройством. В международной классификации болезней относится к специфическим фобиям.



Причины мизофобии неизвестны. Считается, что страхи могут развиваться из-за генетической предрасположенности, особенностей строения мозга, травмирующих событий в детстве, связанных с инфекцией и микробами, недостатком знаний об окружающем мире.