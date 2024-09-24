Что такое мизофобия и чем она опасна — в справке aif.ru.
Термин происходит от греческого μύσος (мусос) — грязь, осквернение и φόβος (фобос) — страх. Название ввел американский невролог Уильям А. Хаммонд в 1879 году при описании случая обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), проявляющегося в многократном мытье рук. Эта фобия также известна как гермофобия, бациллофобия и бактериофобия.
Симптомы мизофобии — чрезмерное мытье рук и дезинфекция, ношение перчаток, избегание общественных мест из-за боязни встретиться с микробами, страх физического контакта даже с близкими людьми. Если человек ощущает присутствие микробов или видит грязь, он впадает в панику, которая может проявляться головокружением, плачем, дрожанием, учащенным сердцебиением, потливостью. Мизофобия признана психическом расстройством. В международной классификации болезней относится к специфическим фобиям.
Причины мизофобии неизвестны. Считается, что страхи могут развиваться из-за генетической предрасположенности, особенностей строения мозга, травмирующих событий в детстве, связанных с инфекцией и микробами, недостатком знаний об окружающем мире.
Мизофобия опасна тем, что страхи полностью поглощают человека. Из-за боязни встретить микробов люди ведут замкнутый образ жизни, находятся в постоянном страхе за своих детей, бесконечно надраивают дом. Лечат мизофобию психотерапевты медикаментозно и когнитивно-поведенческой терапией.
Считается, что с мизофобией в той или иной форме сталкивались Адольф Гитлер, Никола Тесла, Саддам Хусейн, Дональд Трамп.