Что такое микроРНК, за которые дали Нобелевку-2024 по медицине?

Информацию, что хранится в наших хромосомах, можно сравнить с инструкцией по эксплуатации для всех клеток тела. В каждой клетке содержатся одни и те же хромосомы, поэтому и наборы генов одинаковые, и наборы «инструкций» тоже. Тем не менее, разные типы клеток (например, мышечные и нервные) имеют разные характеристики. Как возникают эти различия? Ответ на вопрос скрыт в механизме регуляции генов. Эта регуляция позволяет каждой клетке выбирать только те «инструкции», которые ей нужны. Таким образом, в каждом типе клеток активен лишь определённый набор генов.