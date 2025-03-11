Что такое матрица Эйзенхауэра

Матрица Эйзенхауэра — это инструмент тайм-менеджмента, который позволяет эффективно расставлять приоритеты и делить задачи на срочные и важные.
Именно этот метод поможет определить, какие дела требуют немедленного внимания, какие можно планировать на будущее, что можно делегировать, а от чего и вовсе следует отказаться.
Кто придумал матрицу Эйзенхауэра?
Уже по названию можно догадаться, что это был Эйзенхауэр. Да, название матрицы связано с именем 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра, известного своей продуктивностью и умением эффективно управлять временем. Ему приписывают фразу: «У меня есть два типа проблем: срочные и важные. Срочные не важны, а важные никогда не бывают срочными».
Собственно, эта мысль и легла в основу метода.
Как выглядит матрица Эйзенхауэра?
Эти квадрат, разделенный на четыре части.
В сектор 1 (также иногда называется квадрант A) записываются задачи, требующие немедленного выполнения и непосредственно влияющие на достижение целей. Они часто возникают внезапно и если их игнорировать, то это может привести к негативным последствиям.
Примеры:
- отвести ребенка к стоматологу,
- отправить документы в налоговую,
- провести собеседование, чтобы найти сотрудника взамен ушедшего.
Сектор 2 (квадрант B) — задачи, значимые для долгосрочных целей, но не требующие немедленного выполнения. Их своевременное планирование помогают предотвратить кризисные ситуации в будущем. Этот квадрат считается самым важным, ведь здесь всегда много дел, которые вы планируете заранее.
Примеры:
- оплатить счета,
- убрать зимнюю одежду в шкаф,
- выучить новые слова на иностранном языке.
Сектор 3 (квадрант C) предназначен для дел, требующих быстрого реагирования, но не оказывающие существенного влияния на основные цели. Часто это отвлекающие факторы, которые можно делегировать другим.
Примеры:
- купить новые авторучки и карандаши,
- подготовить рекламные проекты,
- составить описание вакансии.
Сектор 4 (квадрант D) — это задачи, не приносящие значимой пользы и не требующие немедленного внимания. Их рекомендуется исключать или сводить к минимуму, чтобы не тратить время впустую. При правильном подходе к матрице, последний сектор всегда будет оставаться пустым.
Примеры:
- посмотреть очередную серию сериала,
- проверить новости в соцсетях,
- сыграть в компьютерную игру.
Как применять матрицу Эйзенхауэра?
Для эффективного использования матрицы Эйзенхауэра рекомендуется записать все текущие и предстоящие дела, определить важность и срочность каждого из них, внести задачи в соотвествующий сектор матрицы и действовать согласно приоритетам.
Дела из квадрата А выполняются немедленно. Это могут быть любые экстренные ситуации, которые возникают неожиданно и нарушают все ваши планы.
Из квадрата В — планируются и выполняются в строго отведенное для них время. Задачи из квадрата С делегируют, а из квадрата D — исключают или откладывают на неопределённый срок.
Матрица Эйзенхауэра является простым и эффективным инструментом для управления временем. Ее регулярное применение помогает концентрироваться на приоритетных делах и достигать поставленных целей с меньшими усилиями.