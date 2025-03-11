Что такое матрица Эйзенхауэра

Уже по названию можно догадаться, что это был Эйзенхауэр. Да, название матрицы связано с именем 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра, известного своей продуктивностью и умением эффективно управлять временем. Ему приписывают фразу: «У меня есть два типа проблем: срочные и важные. Срочные не важны, а важные никогда не бывают срочными».