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Что такое матрица Эйзенхауэра

Рассказываем, как пользоваться одним из популярных инструментов тайм-менеджмента. Это на самом деле помогает разбираться с делами более эффективно.

Источник: Image by Freepik

Матрица Эйзенхауэра — это инструмент тайм-менеджмента, который позволяет эффективно расставлять приоритеты и делить задачи на срочные и важные.

Именно этот метод поможет определить, какие дела требуют немедленного внимания, какие можно планировать на будущее, что можно делегировать, а от чего и вовсе следует отказаться.

Кто придумал матрицу Эйзенхауэра?

Уже по названию можно догадаться, что это был Эйзенхауэр. Да, название матрицы связано с именем 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра, известного своей продуктивностью и умением эффективно управлять временем. Ему приписывают фразу: «У меня есть два типа проблем: срочные и важные. Срочные не важны, а важные никогда не бывают срочными».

Собственно, эта мысль и легла в основу метода.

Как выглядит матрица Эйзенхауэра?

Эти квадрат, разделенный на четыре части.

В сектор 1 (также иногда называется квадрант A) записываются задачи, требующие немедленного выполнения и непосредственно влияющие на достижение целей. Они часто возникают внезапно и если их игнорировать, то это может привести к негативным последствиям.

Примеры:

  • отвести ребенка к стоматологу,
  • отправить документы в налоговую,
  • провести собеседование, чтобы найти сотрудника взамен ушедшего.

Сектор 2 (квадрант B) — задачи, значимые для долгосрочных целей, но не требующие немедленного выполнения. Их своевременное планирование помогают предотвратить кризисные ситуации в будущем. Этот квадрат считается самым важным, ведь здесь всегда много дел, которые вы планируете заранее.

Примеры:

  • оплатить счета,
  • убрать зимнюю одежду в шкаф,
  • выучить новые слова на иностранном языке.

Сектор 3 (квадрант C) предназначен для дел, требующих быстрого реагирования, но не оказывающие существенного влияния на основные цели. Часто это отвлекающие факторы, которые можно делегировать другим.

Примеры:

  • купить новые авторучки и карандаши,
  • подготовить рекламные проекты,
  • составить описание вакансии.

Сектор 4 (квадрант D) — это задачи, не приносящие значимой пользы и не требующие немедленного внимания. Их рекомендуется исключать или сводить к минимуму, чтобы не тратить время впустую. При правильном подходе к матрице, последний сектор всегда будет оставаться пустым.

Примеры:

  • посмотреть очередную серию сериала,
  • проверить новости в соцсетях,
  • сыграть в компьютерную игру.

Как применять матрицу Эйзенхауэра?

Для эффективного использования матрицы Эйзенхауэра рекомендуется записать все текущие и предстоящие дела, определить важность и срочность каждого из них, внести задачи в соотвествующий сектор матрицы и действовать согласно приоритетам.

Дела из квадрата А выполняются немедленно. Это могут быть любые экстренные ситуации, которые возникают неожиданно и нарушают все ваши планы.

Из квадрата В — планируются и выполняются в строго отведенное для них время. Задачи из квадрата С делегируют, а из квадрата D — исключают или откладывают на неопределённый срок.

Матрица Эйзенхауэра является простым и эффективным инструментом для управления временем. Ее регулярное применение помогает концентрироваться на приоритетных делах и достигать поставленных целей с меньшими усилиями.