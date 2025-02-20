Что такое магнитная буря

Магнитное поле, которое опоясывает наше светило, закручивается, словно постельное белье в стиральной машине. От этого на видимой поверхности Солнца — фотосфере, возникают темные пятна. Если пятнышки на поверхности маленькие, то и вспышку они вряд ли дадут. А вот если пятно среднее или крупное по размерам, у него может быть достаточный запас энергии в виде магнитного поля, которая при определенных условиях может высвободиться в виде вспышки.