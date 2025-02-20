Что такое магнитная буря

Мы постоянно слышим о том, что магнитные бури — это быстрые и сильные изменения в магнитном поле земли, возникающие в периоды повышенной солнечной активности. Как правило, в такие дни метеозависимые люди чувствуют себя не очень хорошо, и чем выше уровень магнитной бури, тем сильнее недомогание.
Но почему вообще возникают магнитные бури и при чем тут наше светило? Об этом явлении aif.ru рассказал научный сотрудник группы исследований Солнца Санкт-Петербургского филиала Специальной астрофизической обсерватории РАН Евгений Курочкин:
— Магнитные бури — это последствия того, что наше Солнце живет очень активной жизнью. На нем постоянно происходит множество процессов с гигантским выделением энергии. Солнце, по сути, представляет собой кипящую кастрюльку, в которой лопаются пузырьки. Хотя, конечно, образование «пузырьков» на Солнце — процесс гораздо более сложный.
Магнитное поле, которое опоясывает наше светило, закручивается, словно постельное белье в стиральной машине. От этого на видимой поверхности Солнца — фотосфере, возникают темные пятна. Если пятнышки на поверхности маленькие, то и вспышку они вряд ли дадут. А вот если пятно среднее или крупное по размерам, у него может быть достаточный запас энергии в виде магнитного поля, которая при определенных условиях может высвободиться в виде вспышки.
А еще есть корональные выбросы плазмы, когда огромные сгустки плазмы улетают в космос. Все это может полететь с сторону от Земли, а может лететь напрямую к нам. Тогда планета защищает нас от потоков частиц при помощи магнитного поля и атмосферы.
Ну представьте, если в стену бить молотом, то даже самая крепкая и стойкая стенка будет содрогаться. Примерно то же самое происходит с естественным геомагнитным фоном.
Как магнитная буря влияет на человека?
В дни магнитных бурь у метеозависимых людей могут наблюдаться следующие симптомы:
- бессонница,
- слабость,
- головная боль,
- «скачки» артериального давления,
- затрудненное дыхание,
- тяжесть в груди,
- раздражительность,
- проблемы с памятью.
Врачи советуют всем, кто подвержен влиянию солнечной активности, больше времени проводить на свежем воздухе и избегать серьезных физических нагрузок. В дни магнитных бурь людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, необходимо регулярно проверять давление и принимать назначенные врачами препараты. А главное, не нервничайте и сохраняйте спокойствие.