Что такое любовь? Как и почему она возникает, виды и стадии любви

Между тем эксперт по браку, профессор психологии Университета Вашингтона в Сиэтле (США) Джон Готтман изучил поведение сотен пар в рамках эксперимента «Лаборатория любви» и в своей книге «7 принципов счастливого брака, или Эмоциональный интеллект в любви» (The Seven Principles for Making Marriage Work) пришел к выводу, что счастливые и стабильные пары соблюдают семь принципов супружеских отношений.