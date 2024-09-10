Что такое любовь? Как и почему она возникает, виды и стадии любви

Любовь — одно из самых сильных чувств, присущих человеку: это глубокая привязанность, симпатия и влечение к другому. Она может проявляться в разных формах: от романтической любви между двумя людьми до дружеской любви между членами семьи или близкими друзьями. При этом само понятие любви не раз менялось на протяжении истории и до сих пор является предметом споров специалистов. «Лента.ру» разобралась, что такое любовь, как и почему у человека возникает это чувство, а также что о нем говорят эксперты.
Любовь — это чувство, которое возникает между людьми. Оно проявляется в заботе, уважении, поддержке и понимании друг друга. При этом любовь, с одной стороны, может быть романтической, а с другой стороны — дружеской. Психолог и создатель Академии ресурсных состояний Андрей Гуляев в разговоре с «Лентой.ру» отмечает, что любящие люди не тревожатся из-за претензий, прежде всего — к себе, поскольку находятся в зрелом, гармоничном, спокойном и благостном состоянии.
Психолог и бизнес-тренер Анастасия Кузнецова рассказала «Ленте.ру», что любовь включает три основных признака.
- Забота о другом: влюбленный человек всегда будет думать о том, как сделать жизнь своего партнера лучше;
- Доверие: если человек любит, он доверяет партнеру свои переживания и секреты;
- Нежность и ласка: человек, который любит, будет стремиться к тому, чтобы его партнер чувствовал себя любимым и нужным. Он будет говорить слова любви, дарить подарки и делать маленькие приятные сюрпризы.
По словам Андрея Гуляева, само понятие любви окружено множеством мифов и неверных ассоциаций. Любовь часто путают с другими чувствами — уважением, привязанностью, самоотверженностью или страстью. При этом расхожие фразы: такие как «Что ты сделал, чтобы тебя любили» или «Любишь — докажи» — на самом деле не имеют никакого отношения к настоящей любви.
Психологи во все времена сходились на том, что любовь — это одно из самых сильных человеческих чувств. Однако, как отмечает Анастасия Кузнецова, с точки зрения психологии понятие «любовь» до сих пор имеет весьма размытые границы.
На протяжении истории одни исследователи утверждали, что любовь — это способ социализации человека, а другие называли ее результатом выработки половых гормонов. В XX веке австрийский психолог, психиатр и невролог Зигмунд Фрейд рассматривал ее в качестве энергии первичных позывов. Любовь по Фрейду основана на сексуальном влечении, вызванном активностью либидо. Он описывал эмоциональную жизнь как своего рода невроз, то есть напряжение, вызванное конфликтом влечения. В том числе Фрейд выделял истерию как неутолимую жажду, связанную с неуверенностью в партнере, и обсессию, когда любимый человек не отпускает партнера, даже если тот хочет отдалиться.
Другой выдающийся психолог XX века, немец Эрих Фромм, выделял две основные формы любви: любовь по принципу бытия или плодотворную любовь, и любовь по принципу обладания или неплодотворную любовь. Плодотворная любовь предполагает проявление интереса и заботы, познание, душевный отклик, изъявление чувств, наслаждение и может быть направлена на что угодно: человека, дерево, картину, идею. Она возбуждает и усиливает ощущение полноты жизни.
Неплодотворная любовь, напротив, означает лишение объекта своей «любви» свободы и держание его под контролем. Фромм также говорил о любви как о процессе, действии, акте и подчеркивал важность безусловной любви, которая не зависит от временных условий и основана на устойчивом, целостном образе объекта любви.
В свою очередь французский психоаналитик и философ Жак Лакан рассматривал любовь как сложный феномен, который включает в себя множество уровней и аспектов. Он считал, что любовь связана с символическим порядком, то есть с системой знаков и символов, которые формируют нашу идентичность и отношения с другими людьми. Любовь, по Лакану, может быть выражена через язык и символы и играет ключевую роль в формировании нашей субъективности.
Позже теория языков и символов несколько преобразилась. По словам Андрея Гуляева, с начала 1990-х популярностью пользуется концепция «пяти языков любви», разработанная американским писателем Гэри Чепменом.
- Слова поощрения: комплименты, поддержка и похвала.
- Время: общие хобби, совместный досуг, готовность пожертвовать своим временем ради партнера. Подарки, материальные знаки внимания: цветы, украшения, сувениры.
- Помощь: забота, помощь в бытовых делах, стремление выполнить какие-то действия на благо партнера.
- Прикосновения: объятия, поцелуи, массаж.
Чепмен утвреждает: «В любви надо объясняться на языке того, кого любишь». Поэтому для укрепления отношений стоит поинтересоваться у партнера, какой из пяти вариантов проявления любви для него предпочтительнее.
Физиология любви связана с работой мозга и гормональной системы. Когда мы влюбляемся, наш мозг начинает выделять нейромедиаторы, такие как дофамин, серотонин и окситоцин. Дофамин отвечает за чувство удовольствия и вознаграждения, он стимулирует центр удовольствия в мозге.
Серотонин также влияет на настроение и уровень энергии, он помогает нам чувствовать себя счастливыми и уверенными. Окситоцин, известный как «гормон любви», способствует формированию эмоциональной связи между людьми. Он усиливает чувство доверия, близости и привязанности.
Кроме того, при влюбленности увеличивается уровень адреналина и норадреналина, которые вызывают возбуждение и волнение. Эти гормоны могут привести к учащенному сердцебиению, потливости, дрожи и другим физическим реакциям.
Любовь также влияет на наш иммунитет. Исследования показывают, что люди, находящиеся в отношениях, имеют более сильную иммунную систему, чем одинокие люди. Это связано с тем, что окситоцин и другие гормоны, выделяемые при общении с любимым человеком, способствуют укреплению организма.
Таким образом, физиология любви включает в себя сложную сеть химических процессов в мозге и теле, которые влияют на наше поведение, эмоции и физическое состояние.
В зависимости от эпохи представления о том, что такое любовь, менялись. Например, в античности любовь воспевали и рассматривали как первую силу мира. В эпоху Средневековья первоочередной была любовь к Богу, а любовь людей друг к другу, в частности семейные отношения, строго регламентировалась христианской моралью.
Специалист по системной семейной психотерапии и эксперт курса «Отношения в паре» от издательства МИФ Алена Голзицкая в беседе с «Лентой.ру» говорит о том, что в XIX веке и ранее роли между мужчиной и женщиной были очень жестко определены. Мужчина — добытчик и олицетворение власти. Женщина — хранительница очага и мать. Она не должна была представлять семью в общественном поле: это всегда делал мужчина.
Кроме того, поведение мужчин и женщин контролировали строгие правила приличия. Отчасти поэтому любовь (о которой было не принято говорить открыто) понималась не просто как интимное и глубокое чувство, а как что-то захватывающее, уносящее — то, чему невозможно сопротивляться и что невозможно уложить в рамки простого человеческого понимания.
Такое представление порой толкало людей на импульсивные поступки. В
По словам Алены Голзицкой, еще в XIX веке превозносили чувства, требующие жертв, а те чувства, которые дарили тепло и утешение, считались поверхностными. Тем не менее страстное потакание эмоциям, может, и воспринималось как что-то романтичное, но все же осуждалось нормами морали.
Прежняя мораль выглядела так:
- уважение сексуальной чести;
- прерогатива моногамии;
- пребывание в брачном союзе, несмотря ни на что (даже при отсутствии любви).
Эта концепция семьи была построена на том, чтобы дать наследникам жизнь, поддержать благосостояние в партнерстве, чтобы семья процветала или как минимум жила достойную жизнь.
Однако сексуальность, отпущенная на волю в XX веке, сделала свое дело. Благодаря развитию химической промышленности и появлению контрацептивов, женщина получила возможность рожать детей только тогда, когда она хочет или готова.
Кроме того, эмансипация женщин и более свободное отношение к сексу привели к изменениям базовых эмоциональных транзакций — так мир получил совершенно новую мораль.
По словам Алены Голзицкой, суть современной морали состоит в том, что сегодня мы выбираем партнера под свои нужды и растем вместе с ним. Однако если вдруг случилось так, что партнерство уже не выполняет своих функциональных нагрузок, мы ищем другого партнера. Священность любви и загадочный ореол этого чувства, можно сказать, сошли на нет.
Еще в V веке до нашей эры древнегреческий философ Платон разработал концепцию платонической любви. Эта любовь основана на духовной привязанности и романтической чувственности, без физического влечения.
Сократ различал положительную и отрицательную любовь: первая, согласно философу, ведет к добру и счастью, а вторая — к злу и страданию. Об этом говорится в книгах, посвященных жизни и учениям Сократа, — в частности, в «Сократических диалогах» Платона и «Сократический сочинениях» Ксенофонта.
Важно отметить, что в древнегреческом языке есть целый ряд слов, которые переводятся как «любовь», однако смысловые оттенки у них разные.
По словам Анастасии Кузнецовой, в настоящее время в психологии принято выделять шесть видов любви. Во многом эта концепция перекликается с древнегреческой.
- Потребительская любовь: основана на взаимовыгоде. Человек может быть заинтересован в денежных средствах, интимной близости или во внимании.
- Страстная влюбленность: развивается на фоне сексуального влечения и нередко приводит к зарождению семьи. Особенно если люди сохраняют страсть в отношениях на протяжении долгого времени.
- Дружеская любовь: основана на взаимоуважении и наличии общих интересов — такая любовь считается хорошим вариантом для создания семейного союза.
- Рациональная любовь: предполагает разумный подход к созданию отношений. Она строится на удовлетворении потребностей в комфорте. В таких отношениях четко распределены социальные роли партнеров, которые любят друг друга.
- Сторге: любовь к ближнему, сформированная на чувстве долга. Как правило, речь идет о длительных отношениях, которые перешли в привычку.
- Агапэ: бескорыстная любовь к людям подобно той, которая возникает у матери к своим детям. Она основана на преданности и полной самоотдаче.
Суть любви для каждого своя. В числе ее практических задач: привести к созданию пары, которая продолжит род и обеспечит потомство всем необходимым, отмечает Анастасия Кузнецова. Также любовь, как правило, приводит к созданию брака, в котором зачастую жить намного проще и выгоднее, чем в одиночку. Однако не стоит забывать и об эмоциональной стороне вопроса.
Андрей Гуляев в беседе с «Лентой.ру» называет два условия возникновения подлинно глубокого и бескорыстного чувства:
- Принятие себя, своих родителей, а затем и объекта своей любви;
- Развитие в себе чувства благодарности, за которым вместе с состоянием принятия приходит истинная любовь — сначала к себе, а потом и к другим.
По словам Андрея Гуляева, этот процесс у многих людей занимает годы упорной работы над собой. Очень часто поиски ответов на вопросы о любви начинаются у людей только уже во взрослом возрасте, после 45 лет. Но результаты в любом случае того стоят, отмечает специалист. В то же время Анастасия Кузнецова отмечает, что процесс превращения легкой симпатии во влюбленность, а потом и в настоящую любовь возможен за счет поддержания повышенного уровня дофамина.
Устремленность на другую личность, ее длительное превознесение невозможно без сложной цепочки субъективных оценок себя и окружающих. Примерно по такому же принципу достигаются долгосрочные цели, отмечает Анастасия Кузнецова.
Эксперт поясняет: в случае, если впереди маячит определенная выгода, пускай и в долгосрочной перспективе, дофамин будет поддерживать мотивацию на протяжении многих дней, месяцев и даже лет. Подобные процессы наблюдаются и в организме влюбленного человека. Получается, что для поддержания влюбленности нужно быть готовым отслеживать свой уровень дофамина, стараться привносить радость в отношения и объективно оценивать плюсы и минусы партнера, тогда есть шансы на чувственную любовь, которая продлится в долгосрочной перспективе.
Между тем эксперт по браку, профессор психологии Университета Вашингтона в Сиэтле (США) Джон Готтман изучил поведение сотен пар в рамках эксперимента «Лаборатория любви» и в своей книге «7 принципов счастливого брака, или Эмоциональный интеллект в любви» (The Seven Principles for Making Marriage Work) пришел к выводу, что счастливые и стабильные пары соблюдают семь принципов супружеских отношений.
- Супруги хорошо друг друга знают, но при этом постоянно открывают в партнере что-то новое;
- Испытывают нежность и признательность друг к другу;
- Обращаются друг к другу за эмоциональной близостью, а не ищут ее в другом месте;
- Уважают мнение друг друга, принимают решения как команда;
- Решают свои проблемы и преодолевают конфликты;
- Застревая в одних и тех же проблемах, находят выход из тупика;
- Создают общие цели, будучи одной семьей.
По мнению Джона Готтмана, дело не в том, что счастливые пары никогда не спорят или идеально подходят друг другу. Напротив, они спорят точно так же, как и другие пары, и нередко у них совершенно разные черты характера и интересы. В действительности фундамент их отношений — крепкая дружба, взаимное уважение и доверие, образующие единую человеческую общность. Основа счастья таких пар — чуткость к нуждам и переживаниям друг друга. По сути это и есть любовь.