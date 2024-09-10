Что такое любовь? Как и почему она возникает, виды и стадии любви

Любовь — одно из самых сильных чувств, присущих человеку: это глубокая привязанность, симпатия и влечение к другому. Она может проявляться в разных формах: от романтической любви между двумя людьми до дружеской любви между членами семьи или близкими друзьями. При этом само понятие любви не раз менялось на протяжении истории и до сих пор является предметом споров специалистов. «Лента.ру» разобралась, что такое любовь, как и почему у человека возникает это чувство, а также что о нем говорят эксперты.