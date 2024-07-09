Что такое лунатизм, почему появляется. И как от него избавиться

У лунатизма существуют причины, о которых иногда люди и не догадываются. Например, при храпе могут возникать остановки дыхания во сне. Само по себе прерывание дыхания — крайне неприятная ситуация. Мозг воспринимает это как критическую жизнеугрожающую обстановку и приводит либо к пробуждению, либо к переходу из глубокой стадии в поверхностную, чтобы восстановить дыхание и привести уровень получаемого организмом кислорода в норму. Этот внезапный сигнал пробуждении тоже может сбить все планы. Если это происходит во время сновидения, то тонус мышц может повыситься и случается эпизод лунатизма".