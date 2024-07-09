Что такое лунатизм, почему появляется. И как от него избавиться

Спящий встает с кровати и начинает выполнять различные движения от простой ходьбы до сложных действий. Это пример проявления у человека лунатизма. РБК Life разобрался с помощью экспертов: что это за состояние, когда возникает и нужно ли его лечить.
Что такое лунатизм (сомнабулизм)
Лунатизм (сомнабулизм) — это состояние нервной системы, при котором человек во время сна бессознательно совершает различные действия. Лунатизм еще называют снохождением.
Спящий, переживающий эпизод снохождения, называется сомнамбула. Приступ заканчивается самопроизвольно — человек возвращается в постель или укладывается спать в другом месте.
Михаил Полуэктов, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий отделением медицинских наук Сеченовского университета.
«Лунатизм или снохождение по-научному — это состояние неполного пробуждения сна, когда человек встает, ходит, но не понимает, что делает. То есть часть его мозга находится в состоянии сна, причем большая часть, а меньшая — управляет движением. Соответственно, поскольку большая часть мозга спит в это время, то наутро человек не помнит, что с ним происходило. В некоторых случаях лунатизм бывает с частичным пониманием ситуации, но чаще всего лунатики полностью забывают о том, что делали».
Симптомы лунатизма
Симптомы лунатизма обычно проявляются в начале ночи — часто через час-два после засыпания. Маловероятно, что это случится во время дневного сна, но и такое возможно. Заподозрить лунатизм у себя можно, если пробуждение произошло в сидячем положении или в неожиданном месте. Если в квартире переставлены предметы, выполнены бытовые дела. Могут присутствовать внезапно появившиеся следы (например, порезы) на теле.
Двигательная активность
Как правило, эпизоды снохождения происходят в первой половине ночи. Человек (чаще это ребенок) может только присесть в кровати, что-то бормотать или встать, начать играть или выйти из комнаты. Обычно спящий совершает привычные действия: идет в туалет, играет, занимается повседневными делами. Человек в сомнамбулическом состоянии хорошо ориентируется в пространстве. Иногда люди совершают опасные действия, которые им не свойственны — лазают по деревьям и ходят по карнизам.
Речь
На обращенную к нему речь лунатик может не отвечать, говорить невпопад, но может и давать правильные ответы.
Лунатик ничего не помнит о случившемся
Важным признаком лунатизма является отсутствие наутро воспоминаний о случившемся. Сомнамбулы обычно не запоминают ночные события и даже не подозревают о наличии у себя такого нарушения. О эпизодах хождения во сне они узнают со слов близких. У лунатика отделы мозга, которые способны генерировать сложное поведение, бодрствуют, а вот отделы, отвечающие за хранение воспоминаний и принятие осознанных решений, спят.
Открытые глаза
Глаза лунатика могут быть открыты, а взгляд обычно пустой и несфокусированный. Человек видит и обходит препятствия, может совершать хорошо координированные движения, например отправиться на кухню и сделать бутерброд. Описаны случаи, когда люди садились в машину и уезжали в другой город.
Причины лунатизма
Сон состоит из циклов, которые длятся около 90 минут и последовательно сменяют друг друга 4−5 раз за ночь. Каждый цикл состоит из фаз медленного и быстрого сна. Приступы сомнамбулизма возникают во время медленного сна. При лунатизме двигательная система пробуждается, а сознание нет.
Михаил Полуэктов, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий отделением медицинских наук Сеченовского университета.
«Возникновение снохождения объясняется способностью головного мозга, не только человека, но и многих животных, переходить вот в такое расщепленное состояние частично сна, частично бодрости. Это состояние называется локальным сном. Оно было давно открыто, изучено сначала на дельфинах, потом на крысах, и у людей тоже было доказано, что существует».
Механизмы развития этого расстройства изучены недостаточно. Примерно 15% людей хотя бы раз в жизни пережили эпизод снохождения. Это состояние одинаково часто встречается среди мужчин и женщин. Самое большое число случаев приходится на детский возраст из-за незрелости центральной нервной системы.
Лунатизм у детей
Начинается обычно в 4−8 лет, частота и выраженность эпизодов достигает с 8 до 12 лет, после чего обычно наблюдается быстрое улучшение. У мальчиков и девочек расстройство встречается одинаково часто. Снохождение нередко сочетается с другими расстройствами сна.
Лунатизм у взрослых
К лунатизму могут привести многие факторы, в том числе недостаток сна, стресс, высокая температура, нарушения режима. Иногда причиной лунатизма могут стать основные заболевания, влияющие на сон, например, обструктивное апноэ сна.
Влияние на возникновение лунатизма может оказать прием некоторых лекарств (снотворные, седативные средства или некоторые препараты, используемые при психических расстройствах), употребление алкоголя. Иногда причиной расстройства синдром беспокойных ног (неприятные ощущения в нижних конечностях) или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.
Елена Царева, кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог, руководитель сомнологической службы «Унисон».
"Врач в первую очередь исключает причины, которые бы заставили мозг неожиданно проснуться ночью. В том числе эпилепсию, то есть избыточную активность мозга, например, в височной доле. Такие избыточные разряды активности могут давать сигналы мышцам. Это позволяет человеку ходить во сне. В обычном состоянии у спящего мышцы абсолютно расслаблены по всему телу, кроме глаз.
У лунатизма существуют причины, о которых иногда люди и не догадываются. Например, при храпе могут возникать остановки дыхания во сне. Само по себе прерывание дыхания — крайне неприятная ситуация. Мозг воспринимает это как критическую жизнеугрожающую обстановку и приводит либо к пробуждению, либо к переходу из глубокой стадии в поверхностную, чтобы восстановить дыхание и привести уровень получаемого организмом кислорода в норму. Этот внезапный сигнал пробуждении тоже может сбить все планы. Если это происходит во время сновидения, то тонус мышц может повыситься и случается эпизод лунатизма".
Как избавиться от лунатизма: диагностика и лечение
Детей обычно не лечат, так как расстройство чаще всего самостоятельно проходит к подростковому возрасту.
Михаил Полуэктов, сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета.
«У детей лунатизм — частое явление. Обычно в возрасте до 14 лет происходит хождение во сне, потом оно прекращается. Поэтому обычно лечение лунатизма не требуется. Мы просто ждем, когда у ребенка он закончится».
Для коррекции состояния у взрослых применяются различные способы.
Медикаментозное лечение
Лекарства применяют лишь при частых приступах, опасных для пациента или окружающих. Врач может выписать снотворные (тормозят частичное пробуждение в фазе медленного сна и позволяют перейти в фазу быстрого сна) и антидепрессанты (обладают седативным и противотревожным эффектами).
Психотерапия
Психотерапия включает создание ритуалов сна и запланированные пробуждения. Ритуалы сна — набор последовательных и неизменных действий, которые человек выполняет ежедневно перед сном в одно и то же время: пожелание близким спокойной ночи, вечерняя прогулка, водные процедуры, чтение детям сказок на ночь и так далее. Такие ритуалы позволяют успокоиться и делают переход ко сну более плавным, снижая вероятность лунатизма.
При запланированных пробуждениях спящего будят за 10−15 минут до возможного эпизода. Тогда при повторном засыпании сон не достигает глубины, необходимой для сомнамбулизма.
Физиотерапия
Физиотерапия помогает наладить режим сна и бодрствования, снижает частоту сомнамбулических приступов. Используют:
- фототерапию — воздействие специальными лампами для регуляции работу шишковидной железы, которая в темное время суток вырабатывает гормон сна мелатонин. Под влиянием яркого света железа прекращает вырабатывать гормон, уровень бодрствования повышается, улучшается эмоциональное состояние. Ночной сон становится лучше.
- водные процедуры — перед сном можно принимать ванны с добавками, обладающими успокаивающим эффектом (экстрактом хвои и солью). Повышение температуры тела во время приема ванны и дальнейшее ее снижение уравновешивает циклы сна и бодрствования.
- физиотерапию звуком — включение в спальне записейа шума дождя, морского прибоя, ветра, треска горящих поленьев способно заглушить посторонние звуки и снизить вероятность случайного пробуждения.
Елена Царева, кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог, руководитель сомнологической службы «Унисон».
«Конкретного лечения нет. Специального препарата, чтобы человек не разговаривал либо не ходил по ночам, не существует. Мы стараемся в первую очередь выяснить причину и устранить ее, наладить гигиену и режим сна, может потребоваться консультация невролога по поводу эпилептической активности, консультация сомнолога по поводу дыхания и движения ног во сне, улучшения условий для сна».
Частые вопросы о лунатизме
Чем опасен лунатизм
Возможностью получения травм во время эпизодов двигательной активности, которые человек переживает в сонном состоянии. Лунатик может упасть с лестницы или выпасть из окна. Также из-за нарушения сна, которые длятся долгое время, возникает сильная усталость, это отражается на учебе и работоспособности. В редких случаях лунатики могут нанести травму кому-то, находящемуся поблизости.
В 1996 году 16-летняя девочка из Кентукки убила своего отца и 6-летнего брата, когда ей приснилось, что ее дом грабят жестокие злоумышленники, сообщает The New York Times.
Почему нельзя будить лунатиков
Потому что человек может испугаться или проявить активное сопротивление. Лунатик во время эпизодов застревает между глубоким и поверхностным сном, и если попытаться его разбудить, он будет сбит с толку и дезориентирован. При попытке разбудить его лунатик может проявить сопротивление, вплоть до агрессии.
Берут ли с лунатизмом в армию
Окончательное решение за военкоматом. Может потребоваться предоставить в справку от психиатра или невропатолога, подтверждающую диагноз лунатизма и невозможность прохождения военной службы.
Бывает ли приступ лунатизма после приема алкоголя
Да, бывает.
Что такое сексомния
Редкая форма лунатизма, во время приступов которой спящий человек может выполнять любые действия сексуального характера, не отдавая себе отчета в своих поступках.
Передается ли лунатизм по наследству
Генетика имеет значение: лунатизм, может передаваться по наследству, если у одного или обоих родителей есть история расстройства сна.