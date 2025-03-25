Что такое «литургия»

Литургия — это публичное богослужение, связанное с совершением священных таинств и обрядов в христианской церкви. Литургия включает в себя молитвы, пение, чтение Священного Писания и другие действия, направленные на поклонение Богу.

Термин этот происходит от древнегреческого слова λειτουργία (leitourgia), которое состоит из двух частей — λῆς (lḗs) — «народ» и ἔργον (ergon) — «работа», «деяние», «служение».

В Древней Греции литургия использовалась для обозначения общественного служения, которое часто требовало определённого вклада от граждан. Например, это могла быть организация публичных мероприятий для блага общества.

В христианстве литургия приобрела совершенно иной смысл. В раннем христианстве термин «литургия» указывал на служение Богу в общественном богослужении, а позже это слово стало ассоциироваться с конкретной церковной практикой — ритуалом проведения богослужений.

В современной христианской традиции литургия — это богослужение, в котором верующие участвуют в таинствах, таких как Евхаристия — то же что и причащение, а также в молитвах и пении.