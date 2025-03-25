Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что такое «литургия»

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Агентство «Москва»

Литургия — это публичное богослужение, связанное с совершением священных таинств и обрядов в христианской церкви. Литургия включает в себя молитвы, пение, чтение Священного Писания и другие действия, направленные на поклонение Богу.

​Откуда пошло слово «литургия»?

Термин этот происходит от древнегреческого слова λειτουργία (leitourgia), которое состоит из двух частей — λῆς (lḗs) — «народ» и ἔργον (ergon) — «работа», «деяние», «служение».

Таким образом, дословно слово «литургия» можно перевести как «служение народу».

В Древней Греции литургия использовалась для обозначения общественного служения, которое часто требовало определённого вклада от граждан. Например, это могла быть организация публичных мероприятий для блага общества.

В христианстве литургия приобрела совершенно иной смысл. В раннем христианстве термин «литургия» указывал на служение Богу в общественном богослужении, а позже это слово стало ассоциироваться с конкретной церковной практикой — ритуалом проведения богослужений.

В современной христианской традиции литургия — это богослужение, в котором верующие участвуют в таинствах, таких как Евхаристия — то же что и причащение, а также в молитвах и пении.

В различных христианских конфессиях литургия может иметь различные формы, но все они направлены на поклонение Богу и соединение верующих с ним через обряды.

Например, в православной церкви литургия обычно совершается по воскресеньям и в праздники. Главным элементом является Евхаристия, когда верующие принимают Тело и Кровь Христову, что символизирует духовное соединение с Богом.

​Какие бывают литургии?

Литургия Иоанна Златоуста — одна из самых распространенных литургий в православной традиции. Она состоит из нескольких частей, включая подготовку даров, молитвы, чтение Священного Писания, и, конечно, причащение.

Литургия Святого Василия Великого — более торжественная версия литургии, которая совершается в особые праздники, такие как, например, Великая Суббота.