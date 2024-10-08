Что такое Ледяной палец смерти? Как он замораживает то, чего «коснется»

Ледяной палец смерти может достигать 25 см в поперечнике и вырастать по несколько метров за день. Достигнув дна, брайникл разрастается и образует донный лед. Его площадь тоже довольно быстро увеличивается. Его «жертвами» могут стать морские звезды и ежи, а также медленно передвигающиеся морские обитатели. Донные лед «поглощает» их и тут же замораживает.