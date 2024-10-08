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Что такое Ледяной палец смерти? Как он замораживает то, чего «коснется»

Рассказываем об удивительном природном явлении.

Источник: Соцсети

Ледяной палец смерти — это природное явление в холодных водах Антарктики. Оно также известно, как брайникл или подводная сосулька, пишут «Метеовести». Ледяной палец смерти может разростись до подводного сталактита и заморозить то, к чему «прикоснется», оставляя за собой след из замороженных трупов. Рассказываем подробнее об этом явлении.

Незагадочное название

Английское брайникл (brinicle) составлено из двух слов — brine (рапа, раствор солей или морская вода) и icicle (сосулька), объясняют в The Guardian.

Процесс образования

Такие сосульки растут в направлении вниз из листового льда. Вот как это происходит.

Процесс замерзания приводит к тому, что изо льда вымывается соль и различные ионы, уточняют в Live Science. Так образуется очень холодная соленая вода, которая не замерзает из-за концентрации соли. Она скапливается в трещинах и камерах внутри морского льда. Морской лед трескается, и сильно концентрированная соленая вода вытекает наружу.

Вода с высоким содержанием соли замерзает при более низких температурах (поэтому зимой иногда посыпают тротуары солью, пытаясь справиться с гололедом).

Она тяжелее простой морской воды и поэтому «тонет». При этом сильно соленая вода настолько холодная, что из-за соприкосновения с ней замерзает обыкновенная морская вода. Погружаясь на глубину, концентрированная соленая вода формирует своеобразную трубу — ее внутренняя стена тает, а внешняя замерзает.

История наблюдений

Процесс образования Ледяного пальца смерти достаточно сложен. Впервые его наблюдали в 1960-е годы, а записать на видео удалось только в 2011 году съемочной группе Би-би-си, совершившей погружение в водах возле архипелага Росса в Антарктиде.

Размеры и скорость формирования

Ледяной палец смерти может достигать 25 см в поперечнике и вырастать по несколько метров за день. Достигнув дна, брайникл разрастается и образует донный лед. Его площадь тоже довольно быстро увеличивается. Его «жертвами» могут стать морские звезды и ежи, а также медленно передвигающиеся морские обитатели. Донные лед «поглощает» их и тут же замораживает.

Опасность для людей

По словам доцента кафедры экологии океана и биогеохимии Университета штата Орегон (США) Эндрю Тербера, подводные сосульки не несут угрозу для более крупных видов — тюленей и китов, а также не представляют особую опасность для людей, которым приходится погружаться в воду вблизи них. Мнением он поделился с сайтом HowStuffWorks.

«Я сам видел последствия от прикосновения к Ледяному пальцу смерти — бассейны мертвых животных. Но сама проблема довольно локальная, такие явления происходят на мелководье, где обитают представители многочисленных и распространенных видов. Так что брайниклы играют небольшую роль в сокращения популяций, если вообще сказываются на них», — утверждает Тербер.