Что такое квишинг и как не попасться на удочку мошенников

Для краж данных такой способ хорошо подходит — он абсолютно бесплатный, а люди еще не видят опасности в таком формате. QR-код можно создать для одной операции — срок его действия будет ограничен несколькими минутами или установить динамический «срок годности» — до трех месяцев. Эксперты отмечают, что мошенники могут не только с нуля создать сайт для обмана, но и купить абсолютно легитимный адрес сайта (URL) и переоборудовать страницу под фишинг.