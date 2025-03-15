Что такое кутикула

Кутикула — это тонкий ободок кожи вокруг основания ногтевой пластины. Она состоит из живых и отмерших клеток и выполняет важную защитную функцию.
Кутикула предотвращает проникновение бактерий и грибков в область роста ногтей. Без такой защиты они были бы подвержены инфекциям и, как следствие, это привело бы к замедлению роста, а в некоторых случаях — и к деформации ногтевой пластины.
Из-за чего кутикула может воспалиться?
Наши руки постоянно находятся в контакте с разными поверхностями, а потому риск инфицирования кутикулы очень высок. Подолог Елена Лапатина рассказала aif.ru какие причины могут привести к воспалению кутикулы. «В первую очередь — нельзя откусывать или отрывать кутикулу. Также опасна привычка грызть ногти. Хотя, казалось бы, от ногтя до кутикулы расстояние довольно большое, но слюна человека не стерильна и это может привести к инфицированию. Также стоит учитывать погодные факторы. Солнце, мороз, ветер — все это сказывается негативно, а при перемене сезонов кожа, как правило, сохнет и трескается. Может сказаться на состоянии кутикулы нехватка витаминов и использование бытовой химии без перчаток».
Как правильно ухаживать за кутикулой?
На кутикулу необходимо регулярно наносить специальные масла или кремы, чтобы поддерживать ее эластичность и предотвращать сухость. Также отросшую часть кутикулы можно удалять. Делать это лучше в салоне у проверенных мастеров или самостоятельно после ванны, когда кожа размягчена. Между маникюрами за кутикулой тоже нужно ухаживать. Отодвигать ее необходимо специальной деревянной палочкой (как правило, из апельсинового дерева). При этом важно избегать излишнего давления.
Если же за кутикулой не ухаживать, она будет сохнуть и трескаться. Кроме того, чтобы сохранить красоту рук и ногтей, во время уборки важно использовать перчатки. Это поможет защитить кожу от агрессивных химических веществ.
Кутикула играет ключевую роль в поддержании здоровья ногтей, и правильный уход за ней способствует не только эстетическому виду рук, но и предотвращению возможных проблем, связанных с инфекциями и повреждениями ногтевой пластины.