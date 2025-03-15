Что такое кутикула

Наши руки постоянно находятся в контакте с разными поверхностями, а потому риск инфицирования кутикулы очень высок. Подолог Елена Лапатина рассказала aif.ru какие причины могут привести к воспалению кутикулы. «В первую очередь — нельзя откусывать или отрывать кутикулу. Также опасна привычка грызть ногти. Хотя, казалось бы, от ногтя до кутикулы расстояние довольно большое, но слюна человека не стерильна и это может привести к инфицированию. Также стоит учитывать погодные факторы. Солнце, мороз, ветер — все это сказывается негативно, а при перемене сезонов кожа, как правило, сохнет и трескается. Может сказаться на состоянии кутикулы нехватка витаминов и использование бытовой химии без перчаток».