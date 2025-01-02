Что такое куранты и почему они так называются

Куранты — те самые часы на Спасской башне Кремля, которые играют мелодии, когда в России встречают Новый год. Но и в остальные дни над Красной площадью несутся колокольные перезвоны, отмечающие точное время. В 6:00, 12:00, 18:00 и в полночь куранты играют гимн России, в 03:00, 9:00, 15:00 и 21:00 звучит мелодия «Славься» из оперы Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»).
Откуда пошло название «куранты»?
В эпоху позднего Возрождения и барокко так назывался популярный французский танец «danse courant» (courant — текущий, бегущий). Курант был без традиционных для той эпохи поклонов и долгих церемоний, а потому особенно полюбился людям и танцевали его часто. Танцоры двигались быстро, временами перебегали с места на место и подпрыгивали.
Курант был описан композитором Иоганном Маттесоном в «Совершенном капельмейстере» (1739) как «танец, в основном характеризующийся страстью или настроением сладостного ожидания». Также он подчеркивал, что в самой мелодии куранте «есть что-то искреннее, что-то тоскливое и в то же время приятное: это явно музыка, на которой строятся надежды».
При этом немецкий органист Иоганн Готфрид Вальтер в «Музыкальном словаре» (1732) упомянул, что ритм куранта «самый серьезный из всех, что можно найти».
В эпоху барокко существовало два типа куранта: французский был чуть помедленнее, а итальянский — значительно быстрее. Мелодия для этого танца игралась с использованием колокольчиков. Со временем этот танец вышел из моды, а название осталось.
Уже во второй половине XVIII века это слово обозначало только несложные мелодии, исполнявшиеся на колоколах башенных часов.
В часах на Спасской башне Кремля 23 колокола разной величины и высоты тона, которые и играют мелодии, и отбивают количество часов. Вес курантов составляет 25 тонн, а высота цифр на циферблате — 72 сантиметра.