Что такое куранты и почему они так называются

Куранты — те самые часы на Спасской башне Кремля, которые играют мелодии, когда в России встречают Новый год. Но и в остальные дни над Красной площадью несутся колокольные перезвоны, отмечающие точное время. В 6:00, 12:00, 18:00 и в полночь куранты играют гимн России, в 03:00, 9:00, 15:00 и 21:00 звучит мелодия «Славься» из оперы Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»).