Что такое красный угол в комнате

В красном углу стояла полочка с иконами, а порой и целый домашний иконостас, напоминающий алтарь в православном храме. Многие иконы передавались по наследству, поэтому это место имело сакральное значение для всей семьи. Согласно преданию, лики святых, Богородицы или Христа оберегали от несчастий и охраняли домашний очаг. В красном углу, под иконами члены семьи молились. Гости могли подойти туда только после разрешения хозяев. Причем, если под иконостасом стояли скамейки, и домочадцы считали важным пришедшего человека, то его непременно сажали в красный угол. Туда же сажали молодоженов. Если у человека была дурная слава, то отводили место подальше от намоленных икон.