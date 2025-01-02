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Что такое красный угол в комнате

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Традиция оборудовать красный угол в домах пришла к нам из древней Руси и сохраняется во многих семьях до сих пор.

Что означает «красный угол»?

В старину красный угол называли по-разному: красный (красивый), передний, светлый, святой, большой, божница, киот и так далее. Это было самое почетное место в доме, и любой входящий должен был перекреститься на красный угол.

Почему красный угол так почитали?

В красном углу стояла полочка с иконами, а порой и целый домашний иконостас, напоминающий алтарь в православном храме. Многие иконы передавались по наследству, поэтому это место имело сакральное значение для всей семьи. Согласно преданию, лики святых, Богородицы или Христа оберегали от несчастий и охраняли домашний очаг. В красном углу, под иконами члены семьи молились. Гости могли подойти туда только после разрешения хозяев. Причем, если под иконостасом стояли скамейки, и домочадцы считали важным пришедшего человека, то его непременно сажали в красный угол. Туда же сажали молодоженов. Если у человека была дурная слава, то отводили место подальше от намоленных икон.

В красном углу могут стоять только иконы?

В основном да, но не только. Во время церковных праздников красный угол украшали вышитыми рушниками, живыми цветами, вербами, зажигали подвесные лампады. Рядом с иконами могли хранить свечи, пасхальные яйца, святую воду. Также в древности существовал обычай класть за иконы холщовый мешочек с прядью волос новорожденного, чтобы уберечь от зла.

Что нельзя ставить и вешать в красном углу?

Если у вас в дома висят иконы, то рядом с ними нельзя вешать или ставить:

  • телевизоры;
  • книжные полки;
  • статуэтки и другие предметы декора;
  • фотографии священников;
  • плакаты, настенные календари, постеры и фотографии с кумирами (актерами, музыкантами, спортсменами и политическими деятелями).

Также священники не рекомендуют вешать в непосредственной близости с иконами семейные фотографии и снимки усопших.