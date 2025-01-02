Что такое красный угол в комнате

Традиция оборудовать красный угол в домах пришла к нам из древней Руси и сохраняется во многих семьях до сих пор.
Что означает «красный угол»?
В старину красный угол называли по-разному: красный (красивый), передний, светлый, святой, большой, божница, киот и так далее. Это было самое почетное место в доме, и любой входящий должен был перекреститься на красный угол.
Почему красный угол так почитали?
В красном углу стояла полочка с иконами, а порой и целый домашний иконостас, напоминающий алтарь в православном храме. Многие иконы передавались по наследству, поэтому это место имело сакральное значение для всей семьи. Согласно преданию, лики святых, Богородицы или Христа оберегали от несчастий и охраняли домашний очаг. В красном углу, под иконами члены семьи молились. Гости могли подойти туда только после разрешения хозяев. Причем, если под иконостасом стояли скамейки, и домочадцы считали важным пришедшего человека, то его непременно сажали в красный угол. Туда же сажали молодоженов. Если у человека была дурная слава, то отводили место подальше от намоленных икон.
В красном углу могут стоять только иконы?
В основном да, но не только. Во время церковных праздников красный угол украшали вышитыми рушниками, живыми цветами, вербами, зажигали подвесные лампады. Рядом с иконами могли хранить свечи, пасхальные яйца, святую воду. Также в древности существовал обычай класть за иконы холщовый мешочек с прядью волос новорожденного, чтобы уберечь от зла.
Что нельзя ставить и вешать в красном углу?
Если у вас в дома висят иконы, то рядом с ними нельзя вешать или ставить:
- телевизоры;
- книжные полки;
- статуэтки и другие предметы декора;
- фотографии священников;
- плакаты, настенные календари, постеры и фотографии с кумирами (актерами, музыкантами, спортсменами и политическими деятелями).
Также священники не рекомендуют вешать в непосредственной близости с иконами семейные фотографии и снимки усопших.