Что такое «колосс на глиняных ногах»?

Приходилось ли вам разочаровываться в величии человека? Тогда обладателя такой мнимой грандиозности можно смело назвать «колоссом на глиняных ногах».
Что означает выражение «колосс на глиняных ногах»?
Крылатым выражением «колосс на глиняных ногах» называют что-либо величественное, грандиозное с виду, но неустойчивое и слабое на деле. Чаще всего эта фраза употребляется по отношению к человеку, который пытается убедить всех в собственной значимости.
Слово «колосс» с греческого переводится как «столб» и в европейских языках означает статую больших размеров. Не зря одно из семи чудес света, которое стояло на острове Родос у Эгейского моря, назвали Колосс Родосский. Однако выражение «колосс на глиняных ногах» не имеет ничего общего со статуей Колосса Родосского. Тогда откуда же оно возникло?
Откуда пошло выражение «колосс на глиняных ногах»?
Данное выражение произошло из Библии. Впервые о нем упоминается в рассказе о вавилонском царе Навуходоносоре. Могущественному правителю приснился зловещий сон об огромной статуе в виде колосса. Голова была сделана из золота, руки и грудь — из серебра, живот — из меди, колени — из железа, а ноги — из хрупкой глины. Однажды с горы упал камень и ударил величественного колосса по глиняным ногам, которые рассыпались в прах, а колосс рухнул и раскололся на части. Этот сон был истолкован пророком Даниилом как предзнаменование гибели Вавилонского государства от рук могучих персов, что вскоре и случилось на самом деле.
Где еще упоминается выражение «колосс на глиняных ногах»?
Наиболее известное упоминание этого фразеологизма принадлежит Дени Дидро, французскому философу, который сравнил с «колоссом на глиняных ногах» Российскую империю начала XIX века. Уже после Отечественной войны 1812 года могущество страны значительно окрепло и фразеологизм начали истолковывать по-новому: глиняные ноги колосса «обожгли», страна стала сильнее.
Также любопытно, что в библейской истории в переводе на русский язык вместо колосса употребляется слово «истукан».