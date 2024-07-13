Что такое «колосс на глиняных ногах»?

Данное выражение произошло из Библии. Впервые о нем упоминается в рассказе о вавилонском царе Навуходоносоре. Могущественному правителю приснился зловещий сон об огромной статуе в виде колосса. Голова была сделана из золота, руки и грудь — из серебра, живот — из меди, колени — из железа, а ноги — из хрупкой глины. Однажды с горы упал камень и ударил величественного колосса по глиняным ногам, которые рассыпались в прах, а колосс рухнул и раскололся на части. Этот сон был истолкован пророком Даниилом как предзнаменование гибели Вавилонского государства от рук могучих персов, что вскоре и случилось на самом деле.