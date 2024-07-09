Что такое «коломенская верста»?

Название произошло от села Коломенского недалеко от столицы. Оно было излюбленным местом отдыха царя Алексея Романовича. Он отдал поручение привести в порядок дорогу от Кремля к резиденции, установив на ней каменные столбы высотой четыре метра — таких в России еще не видели. Из открытых источников известно, что и выглядели они очень заметно: облицованы мрамором, выкрашены в черно-белую полосу и украшены государственным гербом в виде двуглавого орла.