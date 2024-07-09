Что такое «коломенская верста»?

«Коломенской верстой» называют высокого несуразного человека. Причем здесь мера длины и связано ли прозвище с Коломной, разбирался aif.ru.
Что такое верста?
Согласно самому известному толкованию, слово «верста» означает меру длины равную 1066,8 метра. Это самая крупная единица измерения путевых расстояний в России. Также верстами называли столбы, которые ставили по пути следования от одного населенного пункта к другому — это помогало путнику понять, где он находится, и далеко ли до места назначения. Появление такой такой своеобразной дорожной разметки связывают со временами правления царя Алексея Михайловича из рода Романовых.
Чем известна верста коломенская?
Название произошло от села Коломенского недалеко от столицы. Оно было излюбленным местом отдыха царя Алексея Романовича. Он отдал поручение привести в порядок дорогу от Кремля к резиденции, установив на ней каменные столбы высотой четыре метра — таких в России еще не видели. Из открытых источников известно, что и выглядели они очень заметно: облицованы мрамором, выкрашены в черно-белую полосу и украшены государственным гербом в виде двуглавого орла.
Широкую проезжую дорогу с такими верстами стали называть столбовой — на это указывает «Толковый словарь русского языка» Д. Н. Ушакова.
Местные жители сетовали на размер столбов и неудобство — так и повелось сравнивать долговязых людей с «верстой коломенской».