Что такое коллаген

Коллаген — это такой белок, из которого, в основном, состоит соединительная ткань в организме человека. То есть все хрящи, сухожилия, кожа, и даже в роговице глаза его много. По разным данным коллаген составляет от 25% до 45% от всех белков в организме человека.
Происходит от греческого слова колла (холла), что значит — клей.
Для чего нашему организму нужен коллаген?
Прежде всего, он обеспечивает упругость кожи, предотвращает появление морщин и обвисание щек.
Кроме того, он способствует нормальному функционированию опорно-двигательного аппарата.
Также коллаген поддерживает структуру стенок сосудов, обеспечивая их прочность и эластичность.
Но синтез коллагена — сложный процесс, требующий наличия аминокислот, витаминов и минералов. С возрастом, а также из-за воздействия ультрафиолетового излучения, под влиянием курения или неправильного питания синтез коллагена, как правило, замедляется.
«К 50 годам количество выработки коллагена уменьшается примерно в два раза, и эти проявления становятся все ярче., — рассказала aif.ru дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук Лейла Роз. — Помимо этого, повышается вероятность травм — из-за хрупкости костей».
Как повысить уровень коллагена в организме?
Понять, что вам не хватает коллагена можно по следующим симптомам:
- подвижность суставов снижается, появляется характерный хруст или боль при движении;
- снижается также эластичность мышц;
- волосы становятся тусклыми и ломкими;
- верхние веки начинают нависать, прорезываются носогубные складки, а овал лица теряет четкость;
- и да, к сожалению, вы резко набираете лишний вес.
Но ситуацию можно исправить. Выработке коллагена способствуют продукты, богатые аминокислотами и витамином C. К ним относятся мясо, рыба, яйца, цитрусовые, ягоды и зелень.
Помочь также может и прием коллагена или так называемые «уколы красоты». Однако перед их применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Коллаген играет жизненно важную роль в поддержании структур и функций тканей организма. Здоровый образ жизни, сбалансированное питание и защита от вредных факторов окружающей среды могут помочь сохранить уровень коллагена и замедлить процессы старения.