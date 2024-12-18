Что такое когнитивные искажения и как они формируют наше восприятие реальности

Ни для кого не секрет, что если про одну и ту же ситуацию будут рассказывать пять человек, то это будет пять разных историй. Даже если все пятеро будут говорить правду. Такое явление называют когнитивным искажением. О том, как оно влияет на наше восприятие реальности, «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист сети клиник «Семейная», клинический психолог Елена Соломеина.