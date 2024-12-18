Что такое когнитивные искажения и как они формируют наше восприятие реальности

Что такое когнитивные искажения
Когнитивные искажения — это наложение субъективных особенностей восприятия действительности на объективную картину и коррекция этой картины в соответствии с этим.
— Когнитивным искажениям в той или иной мере подвержены все люди. И это нормально, если не мешает продуктивности человека. То есть человек комфортно для себя работает или учится, у него все хорошо с личной жизнью, он чувствует себя счастливым. Бывает, конечно, и иначе. Тогда когнитивные искажения стоит проанализировать, — объяснила психолог.
Факторов, которые влияют на когнитивные искажения, не так много, но они охватывают собой практически все сферы человеческого существования.
Как это работает
Принято считать, что наш управляющий компьютер-мозг — очень рационально устроенная и функционирующая система. Кора головного мозга все свои силы направляет на экономию ресурсов тонуса, и при этом весь организм должен функционировать как можно более эффективно и быстро.
— То есть кора старается переводить как можно большее количество операций на автоматизированный уровень. Для этого выстраивается множество нейронных связей, которые и будут определять наши способы реагирования. Выстроенная цепочка связей работает автоматически, — отметила Соломеина.
Виды искажений
Когнитивные искажения бывают нескольких видов, еще их можно назвать психологическими защитами:
- проекция — приписывание окружающим своих собственных эмоций и способов действий, то есть способность судить о других по себе;
- вытеснение — непроизвольное удаление из зоны опознавания неудобных содержаний (когда человек помнит только удобную для себя информацию);
- замещение — непроизвольное замещение одних содержаний сознания другими;
- драматизация — некоторое утрирование информации, непроизвольное придание ей большего, чем в объективной реальности, значения
- расщепление — способность придавать информации полярные значения, непроизвольно не замечать полутонов и смягчающих факторов;
- идеализация и обесценивание — способность поставить на пьедестал какое-либо событие, непроизвольное увеличение значимости события, а в последующем полное его обесценивание;
- рационализация — непроизвольное обесценивание эмоциональных мотивов и составляющих события.
Как объективность влияет на когнитивные искажения
Специалист пояснила, что в зависимости от типа объектной привязанности человек при восприятии ситуации фокусируется на тех или иных аспектах.
— Минимальные когнитивные искажения свойственны людям с надежным типом привязанности. В случае сформированной тревожной привязанности человек будет искать в любой ситуации информацию о том, что он признаваем и нужен. В случае сформированной избегающей привязанности фокус направится в сторону выявления в ситуации контроля и ограничений, которым может быть подвергнут человек, — уточнила собеседница «ВМ».
Кроме того, она добавила, что человек с тревожно-избегающим типом всегда ищет признаки того, что может его обесценить и ранить.
Все типы привязанностей формируются в детстве, а основным показателем адекватности когнитивных искажений является продуктивность, заключила эксперт.