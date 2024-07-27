Что такое когнитивное перемешивание и как это помогает при бессоннице

Когнитивное перемешивание (или когнитивный шаффл) придумали для борьбы с бессонницей. Суть метода в том, чтобы человек, засыпая, специально перемешал мысли в голове. Автор идеи — канадский ученый-когнитивист, профессор Университета Саймона Фрейзера Люк Бодуэн. Он рассматривает когнитивное перемешивание как новую форму медитации и уверен, что такой способ поможет контролировать процесс засыпания.
Традиционные способы борьбы с бессонницей, считает Бодуэн, бесполезны. Если тревожные мысли не дают вам уснуть, а считать овец надоело, расслабиться все равно не получится. Вы же сознательно пытаетесь заснуть, и мысли о том, что спать давно пора, но не получается — еще больше будоражат голову.
Важно убедиться, что последовательность образов действительно бессмысленна, иначе вы снова погрузитесь в размышления.
Бодуэн разработал мобильное приложение, которое в случайном порядке подсказывает названия предметов. Другой способ — придумывать слова самостоятельно. Например, возьмем словосочетание «пора спать». Затем нужно представить как можно больше предметов, начинающихся на буквы из него — «п», «о» и так далее. Предполагается, что где-то к началу слова «спать» вы уже будете крепко спать.
Отчасти, объясняет Бодуэн, это работает потому, что мозг эволюционировал, чтобы определять, безопасно ли засыпать. Если он занят «осмысленной» деятельностью — это признак того, что он может взвешивать опасности. Но если мысли превратились в бессвязную бессмыслицу, то путь, вероятно, свободен.
Забивая голову всякой ерундой, вы переключаете режим сна. Однако этот метод работает и по более простой причине: трудно сосредоточиться на нескольких вещах одновременно. Пока вы заняты созданием мысленного образа микрофона, сложно беспокоиться о своей ипотеке.
Источник: www.theguardian.com