Что такое когнитивное перемешивание и как это помогает при бессоннице

Традиционные способы борьбы с бессонницей, считает Бодуэн, бесполезны. Если тревожные мысли не дают вам уснуть, а считать овец надоело, расслабиться все равно не получится. Вы же сознательно пытаетесь заснуть, и мысли о том, что спать давно пора, но не получается — еще больше будоражат голову.