Что такое кинцуги и как это связано с семейными скандалами

Битье посуды — достаточно популярный способ выплеснуть негативные эмоции по время ссоры. Психологи считают, что такая разрядка даже полезна: напряженный человек всегда ищет повода поскандалить — лучше выплеснуть эмоции на неодушевленный предмет. Плохо только, что в пылу гнева под руку может попасться любимая кружка или памятный бабушкин салатник. Японцы нашли способ сохранить памятные предметы и научить людей ценить жизнь.