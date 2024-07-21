Что такое кинцуги и как это связано с семейными скандалами

Битье посуды — достаточно популярный способ выплеснуть негативные эмоции по время ссоры. Психологи считают, что такая разрядка даже полезна: напряженный человек всегда ищет повода поскандалить — лучше выплеснуть эмоции на неодушевленный предмет. Плохо только, что в пылу гнева под руку может попасться любимая кружка или памятный бабушкин салатник. Японцы нашли способ сохранить памятные предметы и научить людей ценить жизнь.
В переводе иероглифы 金継ぎ означают «золотая платка» или «золотой шов». В основе кинцуги — реставрация разбитой посуды и предметов интерьера и особая философия отношения к жизни.
Как реставрируют посуду методом кинцуги?
Осколки керамики не выбрасывают, а дают им новую жизнь с помощью золотого клея. Его изготавливают из смеси сока лакового дерева и порошка золота или серебра. Основной ингредиент делает клей вязким и густым — им легко заполнять трещины и объемные сколы.
В Японии существуют фабрики, которые специально делают посуду в такой технике — стоимость одного изделия варьируется от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.
В чем смысл философии кинцуги?
Кинцуги — не просто разбитые тарелки и чашки, а целая жизненная философия. Трещины на посуде японцы сравнивают с жизненными неурядицами или человеческими недостатками. По их мнению, выбросить разбитую кружку и заменить новой — просто, но сохранить «душу» вещи, эмоции и воспоминания с ней связанные, более ценно.
С помощью кинцуги они превращают изъяны в достоинства, как случается с человеком, который принимает свои недостатки и неудачи. Если не скрывать их, а научиться смотреть под другим углом, жизнь может заиграть новыми красками.
Источники: https://kulturologia.ru/ https://lifehacker.ru/