Что такое кэроб и чем он полезен?

Кэроб — это сухой порошок из высушенных плодов рожкового дерева, которое растет в Средиземноморских странах. На вкус он напоминает какао, но не имеет горечи. В магазинах можно найти шоколад, в котором какао заменено на кэроб, порошок кэроба, из которого можно готовить напиток или добавлять его в десерты, а также сироп, который используют вместо меда или в качестве соуса.
Плоды рожкового дерева представляют собой стручки. Древние люди считали, что они похожи по форме на рога животных, поэтому дали дереву такое необычное название. Внутри стручков находятся твердые семена, которые известны под арабским названием «карат». Это не случайно: у зерен одинаковый вес — 200 миллиграммов, в древности их использовали как гирьки, и именно от них пошла мера веса карат. Местные жители едят и сами сушеные стручки, откусывая по кусочку. По вкусу они немного напоминают курагу.
В чем польза кэроба?
Кэроб не содержит возбуждающих веществ кофеина и теобромина, а также стимулирующего соединения фенилэтиламина, которые присутствуют в шоколаде. Также в этом продукте отсутствует фроманин, который является сильным аллергеном, рассказала «Газете.Ru» младший научный сотрудник НИИ качества, безопасности и технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ им. Г. В. Плеханова Инесса Шунтова.
По словам эксперта, 100 г кэроба способны удовлетворить на 133% суточную потребность человека в пищевых волокнах, на 29% — витамине В2, на 24% — в калии, на 6% — в белке. Также в нем есть различные витамины и значительное количество минеральных веществ, в том числе железо, кальций, фосфор, селен, витамин С, Е, РР, группы В.
В составе кэроба содержится от 15% до 40% сахарозы, благодаря чему он может использоваться для частичной замены сахара в продуктах, отметила Шунтова.
В программе «Живая Еда с Сергеем Малоземовым» отметили, что главное достоинство кэроба — большое количество пищевых волокон в составе. Согласно исследованиям, они снижают риск развития рака, сахарного диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и благотворно влияют на кишечник. Кроме того, содержащиеся в кэробе целлюлозное волокно пинитол и полифенолы нормализуют уровень холестерина и глюкозы в крови.
Благодаря отсутствию в составе бодрящих кофеина и теобромина кэроб подходит для людей с нарушениями сна и проблемами с давлением. Однако высокое содержание сахара в этом продукте можно считать, скорее, минусом. Из-за этого употреблять его рекомендуется в умеренных количествах.