Что такое кэроб и чем он полезен?

Плоды рожкового дерева представляют собой стручки. Древние люди считали, что они похожи по форме на рога животных, поэтому дали дереву такое необычное название. Внутри стручков находятся твердые семена, которые известны под арабским названием «карат». Это не случайно: у зерен одинаковый вес — 200 миллиграммов, в древности их использовали как гирьки, и именно от них пошла мера веса карат. Местные жители едят и сами сушеные стручки, откусывая по кусочку. По вкусу они немного напоминают курагу.