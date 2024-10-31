Что такое кафезиньо и чем он отличается от эспрессо?

Традиционный бразильский напиток внешне и по подаче очень похож на эспрессо — черный кофе в кружке небольшого объема 30−40 мл. Однако, в отличие от привычного варианта, кафезиньо всегда делают очень крепким и сразу сладким. Чтобы приготовить такой напиток, сахар добавляют сразу в воду и доводят до кипения, после добавляют молотый кофе, перемешивают и прогоняют через фильтр. Дальнейший метод представляет собой традиционный пуровер — подробнее об этом способе приготовления кофе aif.ru писал здесь.