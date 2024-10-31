Что такое кафезиньо и чем он отличается от эспрессо?

Кафезиньо — особый вид кофе, который можно встретить только в Бразилии. Жители этой страны славятся своим гостеприимством и доброжелательностью, а небольшая чашечка кофе — знак расположения к гостю. Дословно название напитка можно перевести как «маленький кофе, кофеёк». Угоститься кафезиньо можно не только дома у местного, но и в любом кафе, и даже при визите в организации государственного уровня.
Чем кафезиньо отличается от эспрессо и как его готовят?
Традиционный бразильский напиток внешне и по подаче очень похож на эспрессо — черный кофе в кружке небольшого объема 30−40 мл. Однако, в отличие от привычного варианта, кафезиньо всегда делают очень крепким и сразу сладким. Чтобы приготовить такой напиток, сахар добавляют сразу в воду и доводят до кипения, после добавляют молотый кофе, перемешивают и прогоняют через фильтр. Дальнейший метод представляет собой традиционный пуровер — подробнее об этом способе приготовления кофе aif.ru писал здесь.
Для кафезиньо можно использовать одноразовый бумажный фильтр, но в Бразилии принято использовать многоразовые тканевые фильтр-мешочки. После заваривания кофе их промывают водой и просушивают до следующего раза. В качестве исключения для приготовления напитка можно использовать не воронку, а френч-пресс.
Сахар для приготовления тоже используют аутентичный — он называется рападура. Это нерафинированный тростниковый сахар в брикетах.