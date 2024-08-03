Что такое «иго»

Слово «иго» нам известно исключительно из школьного курса истории и ассоциируется с негативными событиями на Руси в XIII веке. Словари в большинстве своем определяют его как «владычество, господство, связанное с угнетением». Изначально «иго» пришло из латыни и означало «ярмо», «хомут», «парная упряжь» и впоследствии приобрело значение «рабство».
«Татаро-монгольское иго» — некорректная категория, и лучше использовать выражение «зависимость от Орды». Как объяснял aif.ru кандидат исторических наук Александр Байрамов, в древнерусских летописях нет упоминания «ига». По его словам, в XVI веке Николай Карамзин в «Истории государства российского» перенял его от поляков — польский хронист Ян Длугош упомянул «иго», описывая правление Ивана III. Такое именование осталось на долгие годы: Карл Маркс в «Разоблачении дипломатической истории XVIII века» упоминал татарское иго, а Сталин внес в первый учебник СССР по истории слово «иго».
В определении «татаро-монгольское» есть несостыковка: на момент появления этого описания изначальные татары как племя уже не существовали — это название переняли другие племена, претендующие на их былую славу. Именование ига «монголо-татарским» тоже было неприемлемо, поскольку численность монголов в Золотой Орде в то время была минимальной.
И дело не только в «народной» составляющей: то, что происходило на Руси, не имело связи с порабощением — Золотая Орда не управляла русскими княжествами. Зависимость — более верное определение происходящего. Таким образом, татаро-монгольское или монголо-татарское иго — не более чем популяризованная терминология, поддержанная историками и политиками.
Источники: https://arzamas.academy/ https://dic.academic.ru/