Что такое «иго»

«Татаро-монгольское иго» — некорректная категория, и лучше использовать выражение «зависимость от Орды». Как объяснял aif.ru кандидат исторических наук Александр Байрамов, в древнерусских летописях нет упоминания «ига». По его словам, в XVI веке Николай Карамзин в «Истории государства российского» перенял его от поляков — польский хронист Ян Длугош упомянул «иго», описывая правление Ивана III. Такое именование осталось на долгие годы: Карл Маркс в «Разоблачении дипломатической истории XVIII века» упоминал татарское иго, а Сталин внес в первый учебник СССР по истории слово «иго».