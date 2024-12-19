Что такое «хухры-мухры»?

Выражение «хухры-мухры» обычно не употребляют без частицы «не» — «это вам не хухры-мухры!». Так говорят, когда хотят подчеркнуть значимость действия или качество предмета в значении «не просто так», «не так просто», «не как попало», «не абы что».
Откуда пошло выражение «не хухры-мухры»?
Достоверно это не известно, но часто источники отсылают к словарю Владимира Даля и глаголу «хУхрить». Языковед приводит несколько значений: «клочиться (волосы)», «приглаживаться щегольком». В то же время в новгородском и калужском диалектах есть слова «хухряй» и «хухря» в значении «неряха», «растяпа». Так и выходит, что «хухры» — это нечто неряшливое, неопрятное или некачественное, а «не хухры» — в противовес обозначает что-то достойное и хорошо выглядящее.
Если с первой частью выражения — «хухры» — все, вроде бы, понятно, то с «мухрами» — не очень. Есть мнение, что рифмованная часть появилась как «звукоподражание», «для ритма», «для стишка».
Как выражение «хухры-мухры» связано с монгольским языком?
Доктор филологических наук, доктор исторических наук Алексей Бурыкин считает, что причиной появления в русском языке этого выражения может быть связано с проникновением тюркизмов — слов, заимствованных из тюркских языков. Известно, что знакомые русским слова «хана», «кранты», «окочуриться» и другие — имеют звуковые и смысловые аналоги в монгольском языке. Бурыкин отмечает, что парные слова, которым является «хухры-мухры» свойственны именно для этой группы языков. В пример он приводит калмыцкие варианты, образованные от русских слов: чай-май, сено-мено, культур-мультур, щавель-мавель
В языках монгольской группы есть слово «корова»: монгольский вариант — ухэр, калмыцкий — укр. То есть парные слова «үхэр-мүхэр», «үкр-мүкр» означают «скот, хозяйство, связанное со скотом».
Проанализировав употребление «хухры-мухры» в литературе ученый пришел к выводу, что идиома «не хухры-мухры» изначально имело четыре значения:
- человек, заслуживающий уважительного отношения;
- предмет, достойный внимания, обладание которым или отношение к которому престижно;
- какое-либо место, люди из которого вызывают пренебрежительное отношение;
- предмет повседневного обихода.