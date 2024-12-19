Что такое «хухры-мухры»?

Достоверно это не известно, но часто источники отсылают к словарю Владимира Даля и глаголу «хУхрить». Языковед приводит несколько значений: «клочиться (волосы)», «приглаживаться щегольком». В то же время в новгородском и калужском диалектах есть слова «хухряй» и «хухря» в значении «неряха», «растяпа». Так и выходит, что «хухры» — это нечто неряшливое, неопрятное или некачественное, а «не хухры» — в противовес обозначает что-то достойное и хорошо выглядящее.