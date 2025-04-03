Что такое хозяйственное мыло и из чего его делают?

Для чего его используют и из каких компонентов изготавливают — в справке aif.ru.
Что такое хозяйственное мыло?
Это натуральное моющее средство, которое изготавливается на основе жиров и щелочи. Оно обладает высокой чистящей способностью, антисептическими свойствами и широко применяется в быту. Хозяйственное мыло ценится за свою универсальность, безопасность и долговечность.
Когда появилось хозяйственное мыло?
Мыло в различных формах использовалось с древних времён. Еще египтяне знали о свойствах смеси жиров и золы. Однако привычное нам хозяйственное мыло появилось только в XIX веке, когда в Европе и России начали массово производить твердые мыльные бруски для бытовых нужд.
В СССР хозяйственное мыло стало незаменимым средством, использовавшимся для стирки, уборки, дезинфекции и даже личной гигиены. Именно тогда появились знаменитые бруски с маркировкой «72%», означающей содержание жирных кислот.
Что входит в состав хозяйственного мыла?
Классическое хозяйственное мыло состоит из нескольких ключевых компонентов. Это животные жиры или растительные масла в концентрации от 64% до 72%. Они отвечают за моющие свойства. Гидроксид натрия нужен для омыления жиров. Именно благодаря щелочи мыло хорошо растворяется в воде и эффективно удаляет грязь. Вода необходима для образования мыльного раствора. Твердость мылу придает соль, а белая глина помогает ему не раздражать кожу.
В отличие от туалетного мыла разных марок и производителей, хозяйственное не содержит ароматизаторов, красителей и искусственных добавок, поэтому оно считается гипоаллергенным и экологически чистым.
Какие бывают виды хозяйственного мыла?
В зависимости от процентного содержания жирных кислот хозяйственное мыло делится на три основные категории:
- 72% — самое качественное и жирное мыло, обладает мягкими свойствами и хорошо пенится.
- 70% — чуть менее жирное, но все же универсальное.
- 65% — более жесткое и дешевое мыло, иногда используется для технических целей.
Где применяется хозяйственное мыло?
Хозяйственное мыло — универсальное средство, которое используется в самых разных сферах жизни.
Оно отлично отстирывает пятна даже с белых тканей и подходит для ручной стирки детской одежды, так как не содержит вредных химикатов. Нередко такое мыло используется для удаления жирных пятен с одежды и текстиля.
Хозяйственное мыло также можно использовать во время уборки. Оно прекрасно очищает кафель, сантехнику и даже деревянные поверхности, обладает антибактериальными свойствами.
В советское время хозяйственное мыло нередко использовали для мытья рук, тела и даже волос. Сейчас в гигиенических целях его применяют гораздо реже.
Мыло приносит пользу и дачникам. Раствор хозяйственного мыла помогает бороться с тлей и другими вредителями. Также оно может помочь защитить растения от грибковых заболеваний. При этом мыло легко разлагается в природе и не наносит ущерба растениям.
Хозяйки ценят это мыло еще и за то, что оно, стоит дешево, а расходуется медленно.