Что такое хозяйственное мыло и из чего его делают?

Классическое хозяйственное мыло состоит из нескольких ключевых компонентов. Это животные жиры или растительные масла в концентрации от 64% до 72%. Они отвечают за моющие свойства. Гидроксид натрия нужен для омыления жиров. Именно благодаря щелочи мыло хорошо растворяется в воде и эффективно удаляет грязь. Вода необходима для образования мыльного раствора. Твердость мылу придает соль, а белая глина помогает ему не раздражать кожу.