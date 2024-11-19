Что такое гроботерапия и чем она опасна для психики

Возможно, им кажется, что одно лишь пребывание в гробу изменит их восприятие мира, как будто до этого момента они не понимали, что все мы смертны. Но ведь каждый знает об этом! «И не случайно наша психика не сосредоточена на мысли о неизбежной кончине — в противном случае нам было бы невыносимо существовать», — говорит психолог. Наше сознание устроено иначе.