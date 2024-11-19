Что такое гроботерапия и чем она опасна для психики

Гроботерапия — это весьма спорная и неоднозначная методика, которая не имеет научных подтверждений своей эффективности и безопасности, утверждает психолог.
Один из подходов предполагает симуляцию собственных похорон в качестве психологического сеанса для тех, кто утратил интерес к жизни. Участники этой практики должны переосмыслить свои поступки под руководством организаторов.
«Когда я услышала, как сегодня проводятся подобные сеансы, особенно когда это делают непрофессионалы, меня охватил ужас», — говорит психолог.
Прежде всего, это вовсе не терапия — настоящий терапевтический процесс может вести лишь квалифицированный специалист.
Мы также не можем знать, что движет людьми, когда они соглашаются на такое испытание. Вероятно, это те, кто склонен к мистицизму и иррационализму. Они ищут решения своих проблем через обращение к различным целителям, гадалкам и экстрасенсам, надеются, что кто-то возьмет на себя ответственность за их судьбу.
Возможно, им кажется, что одно лишь пребывание в гробу изменит их восприятие мира, как будто до этого момента они не понимали, что все мы смертны. Но ведь каждый знает об этом! «И не случайно наша психика не сосредоточена на мысли о неизбежной кончине — в противном случае нам было бы невыносимо существовать», — говорит психолог. Наше сознание устроено иначе.
Как объясняет эксперт, после такой процедуры одни испытывают мощный всплеск адреналина, эндорфинов и дофаминов. Им кажется, будто они наконец-то прозрели, благодарят Бога за то, что остались живы, и начинают испытывать новый прилив жизненных сил. Их сознание временно проясняется, мысли становятся оптимистичнее.
Однако как только действие этих гормонов ослабевает, человек возвращается в прежнее эмоциональное состояние. Он помнит тот момент, но уже не чувствует себя так же. Всё возвращается на круги своя.
«Это напоминает кратковременную эйфорию, которая быстро проходит, оставляя человека в его обычном состоянии. Так же, как после приема алкоголя: сначала ощущение легкости и радости, но вскоре приходит возвращение к реальности», — объясняет Ольга Калинкина.
Другие люди могут оказаться настолько напуганными этим опытом, что в их душе поселяются тревога, страх и неуверенность в будущем.
Если же человек изначально был склонен к психическим расстройствам, последствия могут быть ещё более серьёзными, предупредила психолог.