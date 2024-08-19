Что такое грит и какое отношение он имеет к маникюру?

Пилка для ногтей — инструмент не только нейл-мастера, но и каждой женщины в косметичке. Чаще всего мы не особо задумываемся над цифрами, которые указаны при покупке пилки. Например, что значит 240/240? Оказывается, это называется грит.
Что такое грит?
Грит — единица измерения жесткости, размер зерна. То есть то, насколько крупные зерна у пилки. Если они крупные, то грит будет небольшим. Например, 80 грит. Тогда пилка очень грубая и, скорее всего, повредит даже искусственный ноготь.
Если грит 240 — то такая пилка подойдет для ослабленных и тонких натуральных ногтей.
Если указано на пилке дробное число, то оно говорит, что одна сторона пилки более жесткая, а другая менее. Более жесткая предназначена для придания формы ногтю. А менее жесткая — для полировки ногтя.
Пилки могут быть из разного материала и разной формы. Металлические пилки тоже подходят для искусственных ногтей. Бумажные и стеклянные — для натуральных.
Прямые пилочки используют для обработки ногтей на руках и на ногах. Пилки в виде бумеранга используют для того, чтобы запилить ногти, особенно в области кутикулы. Фигурные пилочки не отличаются функциональностью, скорее просто являются симпатичным аксуссуаром.