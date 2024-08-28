Что такое Голубая Луна и как часто она бывает

Обычно в астрономическом году 12 полнолуний, так как лунный цикл (период от новолуния до полнолуния) по длительности примерно равен месяцу. Однако его точная продолжительность составляет 29,5 суток, таким образом Луна проходит 12 циклов за 354 дня. Это меньше, чем количество дней в году (365 или 366), поэтому за 2−3 года образуется дополнительный лунный месяц, т. е. появляется 13-е полнолуние в году. Сезонная Голубая Луна случается каждые 2,5−3 года, календарная может наступать чаще.