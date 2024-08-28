Что такое Голубая Луна и как часто она бывает

Голубая Луна — это довольно редкое астрономическое явление. Его название не связано с изменением цвета спутника Земли. Обычно Голубая Луна визуально ничем не отличается от обычного полнолуния.
Что собой представляет Голубая Луна и почему она так называется?
Название явления отсылает к известной английской идиоме Once in a Blue Moon, которая дословно переводится как «Однажды при Голубой Луне». Это выражение означает очень редкое событие, его синонимом является русский фразеологизм «после дождичка в четверг».
Существует две разновидности Голубой Луны: сезонная и календарная (месячная)
Что такое сезонная Голубая Луна?
Сезонная Голубая Луна — это традиционное значение понятия. Так называют третье по счету полнолуние в том астрономическом сезоне, на который приходится четыре полнолуния вместо трех.
Астрономический сезон, как и календарный, длится три месяца, но его границы определяются датами солнцестояний и равноденствий. Например, в 2024 году астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня (день летнего солнцестояния) по 21 сентября (22 сентября — осеннее равноденствие, начало астрономической осени). Обычно в каждом сезоне происходят три полнолуния, но иногда появляется четвертое.
Что такое календарная Голубая Луна?
Календарной или месячной Голубой Луной называют второе полнолуние в календарном месяце. Это современное значение понятия. Оно возникло в результате ошибки, которую совершил астроном-любитель Джеймс Хью Пруэтт. Он неправильно понял традиционное определение Голубой Луны (т. е. сезонной) и в 1946 году изложил свою ошибочную трактовку в статье для журнала Sky & Telescope. Это толкование термина растиражировали СМИ, из-за чего оно получило широкое распространение.
Почему возникает Голубая Луна?
Обычно в астрономическом году 12 полнолуний, так как лунный цикл (период от новолуния до полнолуния) по длительности примерно равен месяцу. Однако его точная продолжительность составляет 29,5 суток, таким образом Луна проходит 12 циклов за 354 дня. Это меньше, чем количество дней в году (365 или 366), поэтому за 2−3 года образуется дополнительный лунный месяц, т. е. появляется 13-е полнолуние в году. Сезонная Голубая Луна случается каждые 2,5−3 года, календарная может наступать чаще.
Когда будет Голубая Луна?
Сезонную Голубую Луну получится увидеть 20 мая 2027 года в 13:59 (время здесь и далее мск), 24 августа 2029 года в 04:51, 21 августа 2032 года в 04:46.
Календарная Голубая Луна ожидается 31 мая 2026 года в 11:45, 31 декабря 2028 года в 19:48, 30 сентября 2031 года в 21:58.
Может ли Луна на самом деле становиться голубой?
Да, иногда Луна может приобретать голубой оттенок. Такая оптическая иллюзия возникает из-за присутствия в атмосфере Земли мелких частиц пыли, дыма или пепла, рассеивающих свет. Например, в 1883 году после извержения вулкана Кракатау в воздухе оказалось много пепла, из-за чего люди увидели Луну голубого цвета.
Источники: https://trends.rbc.ru https://starwalk.space