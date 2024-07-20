Что такое фигуры Лихтенберга и как они появляются на теле человека?

Георг Кристоф Лихтенберг, профессор физики и астрономии Геттингенского университета, в XVIII веке занимался изучением влияния электрического разряда на проводник (вещество, среда или материал, который хорошо проводит электричество, — прим. ред.). Он определил, что поток заряженных частиц будет действовать на проводник до тех пор, пока источник тока не прекратит действие или цепь не будет разомкнута. Вместе с тем существуют материалы такой плотности, которая не позволяет разряду двигаться, — в такой ситуации ток разрушает его, а ткани визуально меняются. Получившийся рисунок в виде изображения движения разряда и именуют фигурой Лихтенберга.
Почему фигуры Лихтенберга появляются на теле человека?
Взаимодействие человека и электрического разряда наиболее вероятно при ударе молнии. Явные отметки, похожие на ветвистое дерево, появляются у тех, кто пережил встречу с опаснейшим природным явлением. Кандидат медицинских наук Елена Андриевская рассказала каналу «Рен-ТВ», что рисунок повторяет движение разряда по сетке артерий, вен и сосудов. Такие отметины сродни шрамам — остаются на всю жизнь, но пропадают через несколько дней после смерти.