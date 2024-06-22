Что такое эмоциональный интеллект и как его развить

Личности с высоким уровнем эмоционального интеллекта умеют договариваться с другими людьми, принимать решения и правильно реагировать на негативные ситуации. И этот навык можно развивать.
Традиционно эмоции воспринимаются в противовес разуму, как что-то нелогичное, хаотичное. Но еще Ч. Дарвин отмечал, что эмоции помогают человечеству выжить, потому что подсказывают важна ли информация и как в данной ситуации поступать.
Термин «эмоциональный интеллект» приобрел широкую популярность в 1995 году после публикации одноименной книги американского научного журналиста Дэниела Гоулмана. Он озвучил мысль о том, что способность понимать эмоции и управлять ими значительно увеличивает наши шансы на успех. Идея быстро распространилась и оказала огромное влияние на то, как люди думают об эмоциях и человеческом поведении.
Как определить уровень эмоционального интеллекта?
Для диагностики уровня ЭИ существует множество методик, например, тест Майера-Саловея-Карузо. Он состоит из 144 вопросов и анализировать его результаты лучше с психологом.
Но есть вопросы-маркеры, которые позволяют заподозрить в человеке низкий эмоциональный интеллект: с ним сложно договориться, часто плохое настроение, сложно заводить дружеские отношения, легко обидеть, нет увлечений, ничего не интересует, постоянная усталость от всего
13 признаков развитого эмоционального интеллекта выделяет Джастин Барисо в книге «Эмоциональный интеллект на практике»:
1. Осознаете свои чувства и эмоции.
2. Делаете паузу, прежде чем говорить или действовать.
3. Стремитесь контролировать свои мысли и реакцию на эмоции.
4. Используете критику как возможность что-то улучшить.
5. Придерживаетесь своих ценностей и принципов.
6. Умеете сочувствовать.
7. Хвалите и вдохновляете других.
8. Даете полезную обратную связь.
9. Извиняетесь и признаете ошибки.
10. Прощаете и забываете.
11. Выполняете свои обязательства.
12. Помогаете другим.
13. Защищаете себя от эмоционального саботажа.
Как развить эмоциональный интеллект
Эмоциональный интеллект формируется в детстве.
«Задача родителей — научить ребенка понимать свои чувства и называть их. Например, если ребенок злится, родителю необходимо отреагировать на эмоцию: “Ты очень злишься”. На этом этапе взрослые вместе с ребенком могут обсуждать эмоции, обращаясь к чувствам героев из сказок и своим собственным. Важно ежедневно интересоваться у малыша, какое у него настроение, какие он испытывал чувства за день», — советует в интервью ria.ru логопед-дефектолог Марина Студнева.
Нужно формировать сострадание, отзывчивость, сочувствие, чувство долга. Также родителям важно показывать ребенку, что мама или папа не всегда бывают в хорошем настроении, и что это нормально, отмечает специалист.
Для взрослых существуют практики развития уровня эмоционального интеллекта. Например, эксперты советуют вести дневник эмоций. В нем необходимо фиксировать яркие эмоции в течении дня и ситуации, которые их спровоцировали. Это поможет лучше понять, как чувства влияют на мысли и поведение.
Релаксации и дыхательные упражнения научат управлять эмоциями.
Человек с развитым эмоциональным интеллектом реагирует на причины, а не действия или эмоции, приходят к выводу психологи. Это помогает ему правильно воспринимать критику, понимать других людей и отвечать им адекватной реакцией.
Источники: https://dic.academic.ru/