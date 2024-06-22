Что такое эмоциональный интеллект и как его развить

«Задача родителей — научить ребенка понимать свои чувства и называть их. Например, если ребенок злится, родителю необходимо отреагировать на эмоцию: “Ты очень злишься”. На этом этапе взрослые вместе с ребенком могут обсуждать эмоции, обращаясь к чувствам героев из сказок и своим собственным. Важно ежедневно интересоваться у малыша, какое у него настроение, какие он испытывал чувства за день», — советует в интервью ria.ru логопед-дефектолог Марина Студнева.