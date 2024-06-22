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Что такое эмоциональный интеллект и как его развить

Вас легко разозлить и обидеть, друзья разбежались, увлечений нет? Значит, ваш эмоциональный интеллект на нуле. Почему важно понимать свои эмоции и научиться управлять ими.

Источник: Freepik

Личности с высоким уровнем эмоционального интеллекта умеют договариваться с другими людьми, принимать решения и правильно реагировать на негативные ситуации. И этот навык можно развивать.

Эмоциональный интеллект (ЭИ) — это способность человека оперировать информацией, которую мы получаем или передаем с помощью эмоций. То есть, умение выражать свои эмоции, управлять ими, принимать чувства других.

Традиционно эмоции воспринимаются в противовес разуму, как что-то нелогичное, хаотичное. Но еще Ч. Дарвин отмечал, что эмоции помогают человечеству выжить, потому что подсказывают важна ли информация и как в данной ситуации поступать.

Термин «эмоциональный интеллект» приобрел широкую популярность в 1995 году после публикации одноименной книги американского научного журналиста Дэниела Гоулмана. Он озвучил мысль о том, что способность понимать эмоции и управлять ими значительно увеличивает наши шансы на успех. Идея быстро распространилась и оказала огромное влияние на то, как люди думают об эмоциях и человеческом поведении.

Как определить уровень эмоционального интеллекта?

Для диагностики уровня ЭИ существует множество методик, например, тест Майера-Саловея-Карузо. Он состоит из 144 вопросов и анализировать его результаты лучше с психологом.

Но есть вопросы-маркеры, которые позволяют заподозрить в человеке низкий эмоциональный интеллект: с ним сложно договориться, часто плохое настроение, сложно заводить дружеские отношения, легко обидеть, нет увлечений, ничего не интересует, постоянная усталость от всего и т. д.

13 признаков развитого эмоционального интеллекта выделяет Джастин Барисо в книге «Эмоциональный интеллект на практике»:

1. Осознаете свои чувства и эмоции.

2. Делаете паузу, прежде чем говорить или действовать.

3. Стремитесь контролировать свои мысли и реакцию на эмоции.

4. Используете критику как возможность что-то улучшить.

5. Придерживаетесь своих ценностей и принципов.

6. Умеете сочувствовать.

7. Хвалите и вдохновляете других.

8. Даете полезную обратную связь.

9. Извиняетесь и признаете ошибки.

10. Прощаете и забываете.

11. Выполняете свои обязательства.

12. Помогаете другим.

13. Защищаете себя от эмоционального саботажа.

Как развить эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект формируется в детстве.

«Задача родителей — научить ребенка понимать свои чувства и называть их. Например, если ребенок злится, родителю необходимо отреагировать на эмоцию: “Ты очень злишься”. На этом этапе взрослые вместе с ребенком могут обсуждать эмоции, обращаясь к чувствам героев из сказок и своим собственным. Важно ежедневно интересоваться у малыша, какое у него настроение, какие он испытывал чувства за день», — советует в интервью ria.ru логопед-дефектолог Марина Студнева.

Нужно формировать сострадание, отзывчивость, сочувствие, чувство долга. Также родителям важно показывать ребенку, что мама или папа не всегда бывают в хорошем настроении, и что это нормально, отмечает специалист.

Для взрослых существуют практики развития уровня эмоционального интеллекта. Например, эксперты советуют вести дневник эмоций. В нем необходимо фиксировать яркие эмоции в течении дня и ситуации, которые их спровоцировали. Это поможет лучше понять, как чувства влияют на мысли и поведение.

Релаксации и дыхательные упражнения научат управлять эмоциями.

Человек с развитым эмоциональным интеллектом реагирует на причины, а не действия или эмоции, приходят к выводу психологи. Это помогает ему правильно воспринимать критику, понимать других людей и отвечать им адекватной реакцией.

Источники: https://dic.academic.ru/