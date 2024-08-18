Что такое эффект Тетриса?

Все дело в уникальном свойстве мозга — на протяжении всей жизни он постоянно приспосабливается к новым вводным, реагирует на изменения окружающего мира. Если человек уделяет особое внимание чему-либо, мозг ставит этот объект или занятие в приоритет и заставляет человека видеть мир относительно этого процесса. Стикгольд установил, что за эффект Тетриса ответственен кортекс — система в мозге, ответственная за неявную память, информацию, усвоенную бессознательно. Ортиз де Гортари обратила внимание, что феномен может проявиться когда угодно, но чаще всего пик связан с расслабленным состоянием или окончанием какого-либо процесса, требующего сосредоточения.