Что такое эффект Тетриса?

Игру «Тетрис» придумал в 80-х годах прошлого века советский инженер-программист Алексей Пажитнов. Суть игры состояла в том, чтобы из падающих сверху фигур собирать горизонтальные ряды — полностью заполненный ряд сгорал, копились очки. При особом умении играть можно было бесконечно — люди проводили за этим незамысловатым занятием часы. Последствия долгой игры назвали эффектом Тетриса.
Как проявляется эффект Тетриса?
Любители «Тетриса» стали замечать, что после нескольких часов игры элементы переходили в реальную жизнь: им виделись переворачивающиеся фигуры, внимание привлекали квадратные и прямоугольные объекты, например, окна и двери, мысленно игроки правильно выстраивали коробки на полках супермаркета
Анжелика Ортиз де Гортари, психолог университета Ноттингем Трент, назвала это феноменом переноса игры в жизнь. Аналогичные «симптомы» наблюдали и геймеры, увлеченные другими видеоиграми, а также фанаты сериалов и известных личностей.
Роберт Стикгольд, профессор Гарвардской медицинской школы и директор Центра изучения сна и когнитивных способностей, провел эксперимент с людьми, страдающими амнезией. Результаты показали, что работа памяти не влияет на эффект Тетриса: испытуемые хотя и не могли после окончания игры вспомнить, как в нее играть, отмечали, что перед глазами проплывают узнаваемые блоки.
Из-за чего появляется эффект Тетриса?
Все дело в уникальном свойстве мозга — на протяжении всей жизни он постоянно приспосабливается к новым вводным, реагирует на изменения окружающего мира. Если человек уделяет особое внимание чему-либо, мозг ставит этот объект или занятие в приоритет и заставляет человека видеть мир относительно этого процесса. Стикгольд установил, что за эффект Тетриса ответственен кортекс — система в мозге, ответственная за неявную память, информацию, усвоенную бессознательно. Ортиз де Гортари обратила внимание, что феномен может проявиться когда угодно, но чаще всего пик связан с расслабленным состоянием или окончанием какого-либо процесса, требующего сосредоточения.
О том, как придумали «Тетрис», можно прочитать здесь.