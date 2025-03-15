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Что такое джонджоли

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

​Это растение по-научному называется «клекачка колхидская», растет преимущественно на Кавказе, да и там далеко не везде. Краснокнижный вид кустарников, с белыми соцветиями и необычными плодами, которые активно используются в грузинской кухне.

​Как готовят джонджоли и с чем его едят?

Весной на ветвях кустарника появляются белые соцветия, похожие на кисточки и состоящие из бутонов, а позднее — цветочков. Так вот, пока бутоны не раскрылись, эти соцветия аккуратно собирают и сразу засаливают, ведь век цветов крайне недолог, и если промешкать, то лепестки осыплются.

Процесс напоминает приготовление квашеной капусты: соцветия джонджоли укладывают слоями, обильно посыпают солью, накрывают деревянной крышкой, а сверху кладут что-нибудь тяжелое, чтобы под гнетом соцветия давали сок. Оставляют минимум на месяц, но могут и дольше держать — сколько терпения хватит. Всем ведь не терпится отведать готовый деликатес.

Джонджоли могут добавлять в салаты и супы, подавать в качестве гарнира к рыбе и мясу. Эта закуска хорошо сочетается с сырной тарелкой, но все же лучше всего идет как самостоятельное блюдо — всего-то нужно капнуть немного масла и посыпать мелко нарубленной зеленью. По вкусу соленые бутоны напоминают каперсы, но лишь отдаленно — вкус джонджоли куда ярче и экзотичнее.

Если цветики не обрывать, то на кустарниках вырастут небольшие орешки, также очень вкусные. Их перетирают и добавляют в состав многих грузинских соусов.

​Почему джонджоли называют едой долгожителей и бутонами брачной ночи?

Соленые соцветия содержат мало калорий — всего около 20 на 100 грамм. При этом в них много клетчатки, витаминов А, С, Е и РР, а еще железа, кальция, натрия, калия и магния. Кроме того, в джонджоли есть холин, который улучшает память и стимулирует умственную деятельность. Помимо этого, те самые бутончики являются природным афродизиаком, поэтому на всех свадебных застольях молодоженам обязательно подают джонджоли.

Также клекачка колхидская помогает при артрите и остеохондрозе, лечит приступы радикулита и в целом омолаживает организм. Может быть, именно благодаря джонджоли на Кавказе так много долгожителей.