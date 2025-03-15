Что такое джонджоли

Соленые соцветия содержат мало калорий — всего около 20 на 100 грамм. При этом в них много клетчатки, витаминов А, С, Е и РР, а еще железа, кальция, натрия, калия и магния. Кроме того, в джонджоли есть холин, который улучшает память и стимулирует умственную деятельность. Помимо этого, те самые бутончики являются природным афродизиаком, поэтому на всех свадебных застольях молодоженам обязательно подают джонджоли.