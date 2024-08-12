Что такое джаз, и когда он появился

Однако Армстронг совершенно не так прост, как кажется. Каждая его композиция продумана до мелочей и изобилует нестандартными аккордовыми прогрессиями. Удачный симбиоз «массовости» и «элитарности» — вот что выгодно отличало Луи от коллег по цеху. А еще музыкант превосходно играл на корнете и регулярно этим козырял. А еще — замечательно пел. В общем, был талантлив во всем, как и положено истинному гению. Так что неудивительно, что именно с подачи Армстронга джаз получил статус «главного жанра XX столетия». Предлагаем освежить в памяти работы маэстро. Почему именно «освежить»? Потому что более чем уверены: что-то из этого вы точно слышали.