Что такое джаз, и когда он появился

Что такое джаз
Но опустим дифирамбы и перейдем к сути. Если вкратце, джаз — это все, везде и сразу. То есть симбиоз импровизации, уникальных гармоний и искрометных ритмов. А вишенка на торте — харизматичный вокалист с бархатным голосом. Желательно чернокожий, хотя любой другой тоже сойдет.
Может показаться, что мы ерничаем, но это не так. Родоначальниками джаза действительно были афроамериканцы. Они-то и сделали жанр столь самобытным и зажигательным. Но как им это удалось? Ответ стоит искать в одном из американских городов. А именно — в Новом Орлеане.
История возникновения джаза
Итак, представьте себе США в начале XX века. Если не очень получается, мы поможем: к тому моменту вот уже много лет как закончилась Гражданская война между северными и южными штатами. За что боролись? За отмену рабства чернокожих, вестимо. Или за его продолжение. Кому как выгодно.
Победили, конечно, прогрессивные северяне. А значит, эксплуатация человека человеком прекратилась. Однако «осадочек» остался. Поэтому в начале XX века к афроамериканцам относились как ко второму сорту. Чернокожие не могли ходить во многие заведения и по-прежнему не допускались до определенных профессий.
Впрочем, встречались и более «толерантные» города. Например, Новый Орлеан. Там частенько выступали ансамбли менестрелей, причем многие из них — смешанные. Мы бы рады сказать, что цвет кожи не имел значения, но это неправда. К белым все еще относились лучше. Однако афроамериканцы, по крайней мере, могли свободно перенимать культуру своих «бывших господ». Не забывая при этом о собственных корнях, конечно же.
Вот так и появился на свет джаз — гибрид двух разных этносов. Музыка, в которой сплелись воедино африканские, креольские и европейские традиции. Первые и вторые запомнились характерной ритмикой, а последние — гармоническими решениями.
Звание первого в мире джазиста принадлежит Бадди Болдену. Считается, что именно этот человек породил искрометную импровизацию, которая так прижилась в жанре. К сожалению, Бадди ни разу не бывал в студии звукозаписи, а потому о его мастерстве мы можем судить только по воспоминаниям современников. Но известно, что музыкант состоял в шести или семи ансамблях. О чем это говорит? О том, что Болден был тот еще виртуоз. Его владение корнетом ценилось абсолютно везде. На родине, в Новом Орлеане, — особенно.
Нелишним будет упомянуть и пианиста Скотта Джоплина. На наш взгляд, о нем незаслуженно забывают каждый раз, когда речь заходит о джазе. Может быть, Скотт и не считается родоначальником жанра в привычном его понимании, но зато он написал много треков в стиле регтайм. То есть совместил синкопированные ритмы Западной Африки с классическим звучанием марша. А что это, как не джазовые элементы? Внимательно послушайте старые работы Джоплина. Бьемся об заклад, некоторые из них покажутся вам смутно знакомыми. Особенно The Entertainer.
А теперь самое время подумать: откуда взялось слово «джаз»? До сих пор точно не ясно. Но некоторые исследователи считают, что термин изначально пришел не из музыки, а из спорта. Скажем, знаменитый бейсболист Бен Хендерсен так называл свой стиль ведения игры. Дело было в 1912 году, и вся американская пресса пестрела заголовками: «Участник команды “Портлендские Бобры” снова использовал фирменную джаз-подачу».
Впрочем, музыкальные корни слова тоже отрицать не стоит. По другой версии, «джаз» отсылает к jaiza — обозначению звука африканской перкуссии. Есть также варианты в лице французского jazer — «болтать» и арабского jazib — «соблазнитель».
Как бы то ни было, все гипотезы имеют право на существование. А еще они отражают самую суть направления: свобода самовыражения. Тем не менее первая полноценная джазовая запись увидела свет лишь в 1917 году. Дорогу новому жанру дала группа Original Dixieland Jass Band с композицией Livery Stable Blues. Да, в самом треке слово «джаз» не фигурирует, но вот в названии ансамбля — всегда пожалуйста! Этот факт даже журналисты обыграли.
Брасс-группа пошла вразнос! Примерно такие слухи ходят о команде The Original Dixieland Jass Band. Мы понятия не имеем, что значит jass. Но точно знаем: от такой музыки хочется пуститься в пляс!
Мы абсолютно согласны с рецензентом. Как не подхватить всеобщее веселье? Вот и джаз из подполья вырвался фактически в мейнстрим. Поспособствовали этому еще несколько музыкантов, о которых мы сейчас и расскажем. Некоторые из них со временем стали легендами.
Кстати, любопытный факт: а участники Original Dixieland Jass Band ведь были европеоидами! Делайте с этой информацией что хотите.
Важные фигуры в истории жанра.
Луи Армстронг
Вы говорите «джаз», а мы дружно восклицаем: «Луи Армстронг!» Имя этого артиста знакомо едва ли не каждому. Даже тем, кто не интересуется жанром как таковым. Стиль Луи действительно можно описать как «все, везде и сразу». Но в хорошем смысле. Здесь нет эклектики ради эклектики: любую мелодию маэстро можно с легкостью напеть.
Однако Армстронг совершенно не так прост, как кажется. Каждая его композиция продумана до мелочей и изобилует нестандартными аккордовыми прогрессиями. Удачный симбиоз «массовости» и «элитарности» — вот что выгодно отличало Луи от коллег по цеху. А еще музыкант превосходно играл на корнете и регулярно этим козырял. А еще — замечательно пел. В общем, был талантлив во всем, как и положено истинному гению. Так что неудивительно, что именно с подачи Армстронга джаз получил статус «главного жанра XX столетия». Предлагаем освежить в памяти работы маэстро. Почему именно «освежить»? Потому что более чем уверены: что-то из этого вы точно слышали.
Jelly Roll Morton
Еще одна глыба джаза. Джелли Ролл Мортон был не только виртуозным пианистом, но и совершенно потрясающим композитором. Да и вообще, артист одним из первых сформировал законы жанра. Доказал, что можно не только на сцене импровизировать, но и вполне себе осмысленные произведения писать. Кем только не работал мистер Мортон: сутенером, водевильным комиком… Но неизменно возвращался к самому любимому делу — музыке.
Еще в 1902 году пианист начал выступать в заведениях Нового Орлеана, а с 1904-го объездил с гастролями практически всю Америку. За многолетнюю концертную деятельность у Джелли скопилась куча материала собственного сочинения. Материала, в котором сплелись воедино регтайм, блюз, а также элементы испанского и креольского фольклора. А уж как причудливо тут сочетаются оркестровки и фортепианная игра… Просто саундтрек к кино какой-то! Особенно хочется порекомендовать композицию Kansas City Stomp. Местами тут звучит что-то похожее на нашу родную балалайку.
Фрэнк Синатра
The falling leaves
Drift by the window
The autumn leaves
Of red and gold…
Признавайтесь, ведь наверняка же вспомнили знакомые строчки? А если нет, не беда. Всегда можно освежить нужную композицию в памяти с помощью стримингового сервиса Звук. Тут не только хорошая система поиска, но и отличное распознавание трека через динамик. Попробуйте, не пожалеете!
А теперь все предельно серьезно. Фрэнк Синатра — это почти такой же титан музыкальной индустрии, как Майкл Джексон или Тина Тернер. И в кои-то веки не черный, заметим.
У старины Фрэнка получались самые прекрасные баллады на свете. Романтичные и неизменно возвышенные. А дополнялось все это великолепие бархатным тембром маэстро.
Возможно, на ум придет сравнение с Луи Армстронгом, и небезосновательно. В конце концов, оба артиста сделали себе имя на композициях с «доступными» мелодиями. Но репертуар Синатры — это не просто джаз. Это магия, не поддающаяся описанию. Хиты музыканта по сей день играют все кому не лень. Причем в разной обработке: то рок, то поп, то метал, то фингерстайл… Воистину — нетленки на все времена.
Уэс Монтгомер
В нашем списке уже встречались и пианисты, и духовики, и вокалисты. А вот гитаристы — еще ни разу. Самое время исправить эту досадную оплошность. Итак, перед вами — гуру шестиструнного инструмента Джон Лесли Монтгомери. Иначе говоря, Уэс Монтгомери. Артист запомнился своей уникальной техникой игры: он касался струн мякотью большого пальца правой руки. За счет этого гитара приобретала нежное, почти что медитативное звучание.
Излюбленные приемы Уэса — двухструнные октавы или одиночные мелодические паттерны. Звучит не очень сложно, правда? Но на деле партии Монтгомери далеко не каждому по зубам. Тут нужны превосходное чувство ритма и отменная синхронизация обеих рук. О пальцевой координации и вовсе умолчим.
Но самое главное — Монтгомери был исключительно музыкален. В лучшем смысле этого слова. Его творчество настолько красиво и притягательно, что способно довести до эстетического оргазма. Сейчас такого очень не хватает.
Сара Воан
Наконец-то в топе появилась женщина! Не волнуйтесь: не первая и не последняя. Интересно, что Сара Воан не считала себя джазовой артисткой. Свою любовь к жанру она оправдывала лишь тем, что «выросла во времена, когда это было модно». Однако, как бы то ни было, ее голос — один из самых узнаваемых в индустрии. Диапазон в три октавы, разноплановый репертуар и приятный грудной тембр — лишь малая часть того, чем могла похвастаться Сара.
Никто в семье исполнительницы не зарабатывал на жизнь музыкой. Но бесталанными родители Воан уж точно не были. Так, отец-плотник неплохо играл на гитаре и фортепиано, а мать-прачка пела в церковном хоре. На этом поприще Сара просто не могла не стать музыкальным гением.
Кстати, помните упоминание о разноплановом репертуаре певицы? В общем, мисс Воан успела и в бродвейском мюзикле South Pacific засветиться, и хиты The Beatles исполнить, и много чего еще. Настоящий жанровый винегрет!
И вот тут-то пришло время поговорить о самом интересном: о направлениях джаза. А их так много, что запутаться очень легко. Тут не то что винегрет — каша в голове получится. Постараемся разложить все по полочкам.
Жанры джаза
Свинг
Знатоки английского, наверное, подумают, что название жанра происходит от глагола swing — «качать». Это правда, но только отчасти. На самом деле речь идет о «чувстве свинга» — ритмике с упором на вторую долю. Еще одна отличительная черта стиля — оркестровый размах. Например, практически все свинг-артисты 1930-х годов играли в больших группах. Чаще всего это были духовые ансамбли, но иногда встречались и более разноплановые коллективы — с вокалистами, барабанщиками и всем прочим. Название у команд тоже было под стать размеру: «биг-бэнды».
Топовых артистов жанра можно перечислять очень долго. Скажем, Луи Армстронг и Джелли Ролл Мортон тоже исполняли свинг. По крайней мере, поначалу. Когда еще играли в ансамблях. Но мы в первую очередь хотим упомянуть таких мэтров, как Флетчер Хендерсон и Дюк Эллингтон. Вот кто действительно стоял у истоков стиля! Более того, старина Луи начинал свой музыкальный путь именно с коллектива Хендерсона.
А на десерт ловите еще несколько знаковых имен: Бенни Гудман, Бадди Рич, а еще — Элла Фицджеральд. Да-да, в джазе не только девушки, но без них — никуда.
Бибоп
Некоторые путают это направление со свингом. У жанров действительно много общего: и ритмика, и любовь к оркестровому звучанию. Но суть совершенно разная. Если свинг всегда базировался на танцевальной энергетике и простых мелодиях, то бибоп — наоборот. Мудреные аккордовые прогрессии, неправильные размеры, сумасшедшие импровизации… Иными словами, чем сложнее музыка — тем лучше. Стиль получил свое развитие в 40-е годы XX века и был некой антитезой более «мейнстримному» джазу. А потому и не снискал всенародную любовь. Далеко не каждый был готов слушать песни со странными гармониями.
Впрочем, как ни парадоксально, именно бибоп определил дальнейшее развитие джазовой сцены. Многие нынешние артисты любят эклектику и даже порой с ней перебарщивают. А вот мэтры прошлого в лице Телониуса Монка, Чарли Паркера и Диззи Гиллеспи знали, что делали. Эксперименты экспериментами, но элементарные законы композиции никто не отменял.
Цыганский джаз
Уникальный стиль, равного которому нет и, наверное, уже не будет. Цыганский джаз, или же gypsy jazz — по-английски, умудряется сочетать в себе сразу много всего: латино, балканские и бардовские веяния. Временами кажется, что Испания тут тоже потопталась. В конце концов, где вы еще услышите столь страстные и яркие композиции?
Но цыганский джаз обязан своим появлением не испанцу и даже не португальцу, а французу. Знакомьтесь: Джанго Рейнхардт. Человек, чье владение гитарой по сей день способно поразить. Кстати, настоящее имя музыканта — Жан. Джанго — это псевдоним, который в переводе с цыганского диалекта означает «я проснулся». Очень в тему, надо сказать. Ведь резвые пассажи гения и впрямь моментально выхватывают из объятий Морфея. На наш взгляд, в творчестве француза еще и кантри порой прослеживается. Вот оно, модное нынче смешение жанров. А дело было в 1930-х годах, между прочим!
Под влиянием Джанго Рейнхардта на свет появился датский коллектив The Rosenberg Trio, а там уже пошло-поехало. К слову, сейчас цыганский стиль имеет другое название — джаз-мануш.
Кул-джаз
Слово cool в переводе с английского означает «прохладный, освежающий». Вот вам и вся суть направления. В общем, фоновая музыка как она есть. Невероятно воздушная и легкая для прослушивания.
Сейчас в моде ненавязчивые песни, которые влетают в одно ухо и вылетают в другое. Что-то приятное, но совершенно лишенное амбиций. Саундтрек для лаунж-баров и офисной работы. Но в середине XX века такие композиции звучали куда интереснее. Любую работу Чета Бейкера, Дейва Брубека и Джерри Маллигана можно включить в ресторане. Но тут же не просто фон ради фона, а настоящее эстетическое удовольствие, правда? Полноценные музыкальные истории. Ветераны Пол Десмонд и Стэн Гетц тоже прекрасно понимали, как правильно делать кул-джаз. Современным звездам TikTok стоит у них поучиться.
Модальный джаз
Этот жанр воистину противоречив. С одной стороны, он призван ломать шаблоны, а с другой — тоже следует определенным законам. В основе модального джаза лежит регулярная смена тональности. Иными словами, модуляция. Но самая главная фишка стиля — это импровизация. Причем совершенно необычная. Никакой пентатоники, как в традиционном джазе. Только гармонические лады: фригийский, лидийский, дорийский и другие. Задача артиста — прислушаться к аккомпанементу и подобрать нужную мелодию. Играть, пока музыка льется. О традиционных аккордовых прогрессиях и речь не идет. Музыкант должен улавливать каждый нюанс, чтобы попасть в точку.
Практически все записи модального джаза сделаны на ходу. Мастерству артистов остается только поаплодировать. Пользуясь случаем, хотим почтить память легендарных Майлза Дэвиса и Джона Колтрейна. Их пластинки по сей день можно назвать образцово-показательными. В отдельной статье мы написали почему. Там и другие герои жанра засветились, к слову. Например, виртуозный пианист Чик Кориа.
Модальный джаз дал дорогу еще одному направлению, известному как джаз-фьюжн, или же просто фьюжн. Название, опять же, говорящее: гремучая смесь. Наше любимое «все, везде и сразу». Тут вам и R&B, и рок, и фанк… Кто-то еще готов оспорить влияние джаза на другие музыкальные жанры? Отсюда частично и поп-музыка развилась. Та самая, времен Майкла Джексона и ABBA.
Мы слишком увлеклись при создании этой статьи, так что ловите еще несколько мэтров в коллекцию: Билл Эванс, Чарльз Мингус, Херби Хэнкок, Mahavishnu Orchestra, Weather Report… Из современных советуем Андре Ньери и отечественного виртуоза Федора Досумова.
Смус-джаз
Кстати, о поп-музыке. Из всех направлений смус-джаз, пожалуй, ближе всего по звучанию к современному мейнстриму. Здесь нет нетривиальных гармоний и непривычных уху импровизаций. Зато есть грув и цепляющие мелодии. А еще — капелька соула и ритм-н-блюза. Если хочется почувствовать себя эстетом и не перегружать при этом мозг, то творчество Вашингтона Гровера — младшего — в самый раз. Саундтрек для романтичных вечеров как он есть. Кенни Джи и Джордж Бенсон тоже достойны клика на кнопку воспроизведения.
Думаем, тут все предельно ясно. Перед вами — прародители современного латино-попа. Кандидо Камеро, Жуан Жилберту, уже известный нам Диззи Гиллеспи… Творчеству мастеров свойственны быстрые ритмы в стиле регтайм, а также этническая перкуссия — частично латинская, частично африканская. Вот уж где точно можно пуститься в пляс!
Хард-боп
Этот жанр появился в 50-е и 60-е годы прошлого столетия. Его возникновение было обусловлено тем, что многие джазисты хотели вернуться «к своим корням». То есть перестать ориентироваться на Европу и делать исключительно африканскую музыку. Никаких тебе гигантских оркестров — только барабаны, бас, фортепиано да саксофон. Почти как в старые добрые. Ну, иногда артисты могли еще электрический орган использовать. Для разнообразия. Уэйн Шортер, Рон Картер и Тони Вильямс — типичные представители хард-бопа. Вкратце такую музыку можно описать как гибрид блюза и госпела.
Эйсид, фри и авангардный джаз
Возможно, вам кажется, что все самое безумное уже позади. Но вынуждены вас разубедить: нет, нет и еще раз нет. Все только начинается! Как насчет послушать эйсид-джаз, объединивший в себе элементы хип-хопа, диско и ретровейва? Да-да, тут можно ожидать чего угодно. Ибо в русском переводе жанр звучит еще более эпически: «кислотный джаз».
Конечно, это направление поновее, чем все остальные. Только в 80-е годы образовалось. Но факт остается фактом: тенденция к смешению жанров наблюдалась уже тогда. Все нынешние тренды — не более чем дань уважения прошлому. Послушайте Jamiroquai и James Taylor Quartet. Чем не современная музыка?
Однако никто не познакомит с жанром лучше, чем французский диджей Жиль Питерсон. В конце концов, именно ему мы обязаны появлением термина «эйсид-джаз».
Эксперименты в стиле «фри» и «авангард» имели место еще в 70-е. Суть примерно та же, что и у других «неформатных» направлений: больше эклектики, больше неправильных размеров, больше импровизаций. Ставки высоки, амбиции — тоже. Кстати, Майлза Дэвиса и Джона Колтрейна частенько относят и к этим жанрам тоже. Разносторонние музыканты, что тут скажешь. Но мы бы хотели упомянуть и других, не менее талантливых исполнителей. Орнетт Коулман, Сан Ра, Фароа Сандерс — вот они, пионеры фри- и авангард-джаза.
Современный джаз: известные исполнители
Нынешние звезды джаза взяли лучшее от предыдущих поколений. Они могут быть как превосходными технарями, так и невероятными мелодистами. Иногда, конечно, немножко переусложняют репертуар, но в целом вполне достойно продолжают дело своих предшественников.
Особенно преуспели, как ни странно, армяне. Например, имена Вагана Степаняна и Тиграна Хамасяна у многих на слуху. И вполне заслуженно: музыканты не только почитают западные традиции жанра, но и о своей культуре не забывают. Результат получается очень самобытным.
В последнее время немало шороху навел канадский коллектив BadBadNotGood. А все благодаря своей креативности и отменному композиторскому мастерству. Недавно мы провели экскурс в творчество группы, если кому интересно.
Норвежские музыканты тоже в игре. Саксофонисты Жан Гарбарек и Мариус Нисет как минимум достойны вашего внимания.
Напоследок хотелось бы упомянуть еще одну звезду современного джаза — французского аранжировщика Батиста Тротиньона. В 2023-м году артист выпустил очень хороший альбом Brexit Augmented. Настоятельно рекомендуем послушать. Очень мелодично и чувственно вышло.
Лучшие исполнители всех времен: Россия
Да, наша статья была бы неполной без отечественных флагманов жанра. Потому что на самом деле джаз в нашей стране прижился еще в 20-е годы прошлого века. Практически параллельно со Штатами. А это о многом говорит.
Вначале был театральный деятель Валентин Парнахов. В 1922 году этот человек собрал первый в СССР джазовый оркестр. Причем играли в нем не профессиональные музыканты, а так — энтузиасты. Без влияния американских биг-бэндов не обошлось, но тем не менее. Дальше — больше: вот уже и Леонид Утесов со своим ансамблем «TEA-джаз» подтянулся. Так что выход российского ответвления жанра в мир был делом времени. Алексей Козлов, Игорь Бриль, Виктор Фридман — эти и многие другие артисты были на слуху у международной общественности уже в 60-е.
Наконец, практически каждому по сей день знакомо имя Игоря Бутмана. Благодаря маэстро в Москве ежегодно проходит тематический музыкальный фестиваль. Короче говоря, жанр в России живет и процветает. Евгений Побожий, Антон Давидянц и совсем еще юный Макс Остро могут вполне дать фору западным конкурентам. Уже упомянутый нами Федор Досумов и вовсе многих заткнет за пояс. Советуем послушать его сольное творчество. Поверьте, этот гитарист — нечто большее, чем просто участник группы Лепса.