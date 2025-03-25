Что такое дубайские финики?

Именно из фиников сорта меджул делают десерт, который напоминает дубайский шоколад. Для этого финики освобождают от косточки, наполняют начинкой из фисташкового масла, мелко нарубленных орехов и кадаифа (это такая тоненькая лапша, которую на востоке используют для кондитерских блюд). Потом все это окунают в растопленный шооколад и полученные конфеты называют дубайскими финиками. Подают их охлажденными, чтобы освежали в жару.