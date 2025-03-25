Что такое дубайские финики?

Финики — один из древнейших плодов, известных человеку. Их выращивали ещё в Древнем Египте тысячи лет назад, считая «хлебом пустыни». Так их прозвали за питательность и насыщенность полезными веществами. В последнее время популярность набирают дубайские финики. Причем так называется и десерт, и сами финики, которые экспортируют из ОАЭ.
Какие самые популярные сорта фиников в Дубае?
Когда говорят о дубайских финиках, чаще всего имеют в виду не конкретный сорт, а страну происхождения — Объединённые Арабские Эмираты. Центром торговли и экспорта этого товара стал именно Дубай.
ОАЭ не являются абсолютным мировым лидером по производству фиников. Первенство удерживают Саудовская Аравия, Иран и Египет. Но именно дубайские поставщики сделали из фиников премиальный продукт, тщательно отбирая лучшие сорта и создавая уникальные коллекции фиников, которые часто преподносят в дорогой подарочной упаковке.
В Эмиратах сразу несколько популярных сортов фиников, но бесспорным лидером считается меджул. Это сорт крупных, мясистых, сладких фиников, которые, имеют карамельный привкус. Плоды отличаются повышенной сочностью и мягкой текстурой.
Именно из фиников сорта меджул делают десерт, который напоминает дубайский шоколад. Для этого финики освобождают от косточки, наполняют начинкой из фисташкового масла, мелко нарубленных орехов и кадаифа (это такая тоненькая лапша, которую на востоке используют для кондитерских блюд). Потом все это окунают в растопленный шооколад и полученные конфеты называют дубайскими финиками. Подают их охлажденными, чтобы освежали в жару.
Другие сорта фиников из ОАЭ:
- халас: менее сладкие, с ореховым послевкусием;
- бархи: более светлые с медовым вкусом;
- лулу и дерри: эти два сорта очень тёмные и очень сладкие, с насыщенным вкусом.
Все эти сорта, как правило, отличаются ровным, красивым внешним видом, насыщенным вкусом без лишней терпкости или приторности, нежной текстурой, а также большим количеством витаминов и минералов в составе.
Финики богаты клетчаткой, витаминами группы B, витаминами A и K. Также они содержат калий, магний, железо и антиоксиданты. Употребление фиников способствует улучшению пищеварения, укреплению сердечно-сосудистой системы и повышению уровня энергии.