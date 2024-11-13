Что такое древнерусская диета и почему она снова в моде

Также люди ели много хлеба. Полина Журавлева отметила, что сейчас этот продукт критикуют и стараются есть поменьше, но раньше он был другим. Так, технологии обработки были примитивными и хлеб был грубого помола. Благодаря этому в продукте сохранялись полезные свойства. Кроме того, хлеб был, как правило, ржаной, что помогало людям не поправляться из-за него. Также это способствовало сохранению нормального уровня сахара в крови.