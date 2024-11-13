Что такое древнерусская диета и почему она снова в моде

В разговоре с Общественной службой новостей она рассказала, что в основном люди ели тогда гречневую, ячменную, пшенную кашу, которые богаты сложными углеводами и клетчаткой, что полезно для пищеварения. Такие блюда надолго дают чувство сытости.
Также люди ели много хлеба. Полина Журавлева отметила, что сейчас этот продукт критикуют и стараются есть поменьше, но раньше он был другим. Так, технологии обработки были примитивными и хлеб был грубого помола. Благодаря этому в продукте сохранялись полезные свойства. Кроме того, хлеб был, как правило, ржаной, что помогало людям не поправляться из-за него. Также это способствовало сохранению нормального уровня сахара в крови.
Что касается сахара, то вместо него древние славяне ели натуральные подсластители — мед и фрукты. Диетолог подчеркивает, что такой принцип можно соблюдать и сейчас. Так человек будет есть меньше сахара, у него улучшится метаболизм.
В рацион наших предков входило много овощей: репа, капуста, морковь, свекла. Они богаты витаминами и минералами и являются мощными антиоксидантами. Летом и осенью на Руси употребляли много ягод и грибов, известных своими целебными свойствами.
Вместе с тем были на Руси и обработанные продукты. В основном использовалась ферментация.
«Квашеная капуста до сих пор остается одним из самых полезных русских блюд. А все потому, что ферментация улучшает усвоение витаминов и минералов, поддерживает здоровую микрофлору кишечника», — объяснила эксперт.
Она советует перенять опыт предков, употребляя цельнозерновые продукты, овощи, снизить потребление сахара. Это поможет сохранить здоровье и получить энергию.
Полина Журавлева рассказала, что многого из привычного нам рациона тогда не было вообще — например, картофеля, кукурузы, кофе, какао. Все это пришло к нам только после открытия Америки.
«В идеале, если вы хотите жить как древний славянин, нужно исключать и эти продукты», — указала она. Привычного нам черного чая тогда тоже не было. Вместо него заваривали травы: мяту, зверобой, липу. Все это поддерживает иммунитет и помогает работе пищеварения.
Диетолог рассказала, что сейчас мода на правильное древнерусское питание возвращается. Так, в продаже появляются полба, льняное масло, а также травяные настои и отвары.
Ранее ученые рассказали, что для снижения веса рекомендуется ограничиться тремя приемами пищи в день, стараться есть в рамках восьмичасового «окна» и оставлять большую часть суточных калорий на завтрак и обед.