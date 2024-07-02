Что такое «дребезги»?

Мы используем выражение «вдребезги» для описания мелких кусочков, на которые разбилась, например, любимая кружка или дорогая ваза. Просто упала и разбилась — это одно, а вдребезги — совсем другое: окончательно и бесповоротно, не собрать, не склеить. Это наречие, образованное путем слияния предлога «в» и существительного мужского рода «дребезг».