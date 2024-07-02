Что такое «дребезги»?

Мы используем выражение «вдребезги» для описания мелких кусочков, на которые разбилась, например, любимая кружка или дорогая ваза. Просто упала и разбилась — это одно, а вдребезги — совсем другое: окончательно и бесповоротно, не собрать, не склеить. Это наречие, образованное путем слияния предлога «в» и существительного мужского рода «дребезг».
Что за слово «дребезг»?
Составители словарей единодушно относят его к существительному мужского рода, но значения придают разные. С. И. Ожегов определяет его как «громкое дребезжание, звяканье», Макс Фасмер в этимологическом словаре толкует «дребезг» как «черепок», «осколок», в Большом толковом словаре русского языка «дребезг» означает «прерывистый дрожащий звук бьющегося стекла, звона металла».
Откуда в русском языке слово «дребезги»?
Макс Фасмер, исследуя происхождение выражения «вдребезги», пришел к выводу о его родстве с болгарским словом «дребен» — мелкий и польским — «drobiazg», означающим «мелочь» или «drebėzna» — «осколок, заноза».