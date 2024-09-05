Что такое доксинг и чем он опасен?

Доксинг (сокращение от английского «documents» — документы и сленгового выражения «drop dox» — скинуть документы) — этот термин обозначает действие, совершенное злоумышленником в отношении одного человека или группы лиц. Процесс предполагает, что без ведома и согласия жертвы происходит поиск и публикация личной и конфиденциальной информации о нем в открытом доступе. А те, кто осуществляет эту деятельность, называются доксерами.
Зачем это нужно?
Как поясняют эксперты в области кибербезопасности, причины доксинга могут быть самыми разными: от простой шутки до откровенной травли в интернете и даже шантажа. Нередко жертвами доксеров становятся публичные люди.
К основным мотивам доксинга специалисты относят:
- личную неприязнь;
- месть;
- желание запугать или унизить жертву.
За какой информацией «охотятся» доксеры?
Как правило, целью доксеров становится любая личная информация, которая может каким-то образом дискредитировать человека в глазах окружающих:
- личные фото;
- личная переписка;
- личный номер телефона;
- домашний адрес;
- данные о месте работы;
- сведения о криминальном прошлом;
- информация о банковских счетах и кредитных картах
и т. п.
Чем опасен доксинг?
Раскрытие чьих-то личных данных может привести к преследованию и слежке за человеком (сталкинг), а также нарушению его безопасности. Есть и реальные репутационные риски. Когда обнародованные сведения могут привести к проблемам не только в личной, но и профессиональной жизни. Опасен доксинг и с психологической точки зрения. Для жертвы — это серьезный стресс, чувство уязвимости и тревоги, страх за себя и близких.
Могут ли привлечь доксера к уголовной ответственности?
В МВД России предупреждают, какой бы ни была мотивация, последствия у доксинга всегда серьезные.
«Во-первых, это нарушает сетевой этикет. Во-вторых, это нарушает законы Российской Федерации. Статья 137 УК РФ “Нарушение неприкосновенности частной жизни” наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста», — сообщает официальный Telegram-канал МВД «Вестник Кибербезопасности России».
Как защититься от доксинга?
Специалисты советуют размещать в Сети как можно меньше личных данных, с помощью которых доксеры смогут найти ответы на интересующие их вопросы. Также важно использовать надежные пароли для аккаунтов и личных кабинетов и многоуровневую аутентификацию.