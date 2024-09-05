Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что такое доксинг и чем он опасен?

Разбираем основы кибербезопасности.

Источник: Freepik

Доксинг (сокращение от английского «documents» — документы и сленгового выражения «drop dox» — скинуть документы) — этот термин обозначает действие, совершенное злоумышленником в отношении одного человека или группы лиц. Процесс предполагает, что без ведома и согласия жертвы происходит поиск и публикация личной и конфиденциальной информации о нем в открытом доступе. А те, кто осуществляет эту деятельность, называются доксерами.

Зачем это нужно?

Как поясняют эксперты в области кибербезопасности, причины доксинга могут быть самыми разными: от простой шутки до откровенной травли в интернете и даже шантажа. Нередко жертвами доксеров становятся публичные люди.

К основным мотивам доксинга специалисты относят:

  • личную неприязнь;
  • месть;
  • желание запугать или унизить жертву.

За какой информацией «охотятся» доксеры?

Как правило, целью доксеров становится любая личная информация, которая может каким-то образом дискредитировать человека в глазах окружающих:

  • личные фото;
  • личная переписка;
  • личный номер телефона;
  • домашний адрес;
  • данные о месте работы;
  • сведения о криминальном прошлом;
  • информация о банковских счетах и кредитных картах и т. п.

Чем опасен доксинг?

Раскрытие чьих-то личных данных может привести к преследованию и слежке за человеком (сталкинг), а также нарушению его безопасности. Есть и реальные репутационные риски. Когда обнародованные сведения могут привести к проблемам не только в личной, но и профессиональной жизни. Опасен доксинг и с психологической точки зрения. Для жертвы — это серьезный стресс, чувство уязвимости и тревоги, страх за себя и близких.

Могут ли привлечь доксера к уголовной ответственности?

В МВД России предупреждают, какой бы ни была мотивация, последствия у доксинга всегда серьезные.

«Во-первых, это нарушает сетевой этикет. Во-вторых, это нарушает законы Российской Федерации. Статья 137 УК РФ “Нарушение неприкосновенности частной жизни” наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста», — сообщает официальный Telegram-канал МВД «Вестник Кибербезопасности России».

Как защититься от доксинга?

Специалисты советуют размещать в Сети как можно меньше личных данных, с помощью которых доксеры смогут найти ответы на интересующие их вопросы. Также важно использовать надежные пароли для аккаунтов и личных кабинетов и многоуровневую аутентификацию.