Что такое доксинг и чем он опасен?

Раскрытие чьих-то личных данных может привести к преследованию и слежке за человеком (сталкинг), а также нарушению его безопасности. Есть и реальные репутационные риски. Когда обнародованные сведения могут привести к проблемам не только в личной, но и профессиональной жизни. Опасен доксинг и с психологической точки зрения. Для жертвы — это серьезный стресс, чувство уязвимости и тревоги, страх за себя и близких.