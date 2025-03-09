Что такое диастола

Когда появилась эхокардиография (УЗИ сердца), врачи смогли реально наблюдать как работает сердце. Благодаря этому и стало возможным видеть, что во время диастолы могут быть некоторые проблемы (раньше оценить это было никак нельзя). В результате, врачи ввели новое понятие — диастолическая дисфункция левого желудочка. Она бывает нескольких видов, но суть ее сводится к тому, что миокард желудочков в силу разных причин плохо расслабляется и сердце не отдыхает. Это способствует развитию сердечной недостаточности — сердце все хуже прокачивает кровь.