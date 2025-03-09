Что такое диастола

Диастола — это период расслабления сердца, точнее — обоих желудочков, левого и правого. С древнегреческого это слово переводится как растяжение или расширение. В это время желудочки не только расслабляются, но и расширяются — увеличиваются их полости. Это легко понять, если представить желудочки сердца как мешки, образованные миокардом (сердечная мышца).
Во время диастолы они заполняются кровью, которая сначала течет самотеком, а потом за счет сокращения предсердий. Когда желудочки заполнены полностью, они готовы к систоле — сокращению. Чтобы выбросить кровь в большой и малый круги кровообращения.
Когда появилась эхокардиография (УЗИ сердца), врачи смогли реально наблюдать как работает сердце. Благодаря этому и стало возможным видеть, что во время диастолы могут быть некоторые проблемы (раньше оценить это было никак нельзя). В результате, врачи ввели новое понятие — диастолическая дисфункция левого желудочка. Она бывает нескольких видов, но суть ее сводится к тому, что миокард желудочков в силу разных причин плохо расслабляется и сердце не отдыхает. Это способствует развитию сердечной недостаточности — сердце все хуже прокачивает кровь.
Какая конкретно форма диастолической недостаточности может развиться у человека, точно определит только лечащий кардиолог или врач, проводивший эхокардиографию. Это должно быть указано в протоколе исследования.