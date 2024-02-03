Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что такое дерматилломания и как с ней бороться?

Читайте в справке aif.ru, откуда берется привычка грызть заусенцы и расчесывать раны.
Источник: Freepik

Привычка ковырять раны, расчесывать руки, сдирать заусенцы, кусать щеки и губы. Такое поведения человека называется невротической экскориацией или дерматилломанией, то есть навязчивым выдергиванием кожи, приводящим к ее повреждению.

Откуда берется навязчивое желание травмировать кожу?

По словам психотерапевта Ады Кондэ, дерматилломания возникает из-за чувства стыда или вины, как некий способ самонаказания. Например, родители подавляют ребенка. Он боится быть собой, перестает принимать свое «лицо» и пытается таким способом себя «наказать».

«Практически каждый из нас хотя бы изредка расчесывает нарыв или заживающую ранку, особенно в детском и подростковом возрасте. Это не должно вызывать беспокойства. Но дерматиломания — навязчивое, не поддающееся контролю травмирование кожи. Оно отличается своим постоянством и усложняет жизнь. У человека возникает страх общения, стремление к изоляции, чувство бессилия, которые распространяются на другие сферы», — рассказала Кондэ в интервью журналу Psychologies.

Подобное расчесывание или расковыривание приносит человеку временную психологическую разрядку, но очередной стресс или беспокойство может снова спровоцировать приступ.

Однако нельзя считать причиной развития дерматилломании только стресс или депрессию, уверен психолог Фред Пензел из Нью-Йорка. В беседе с The Guardian эксперт сообщил, что триггером расстройства может послужить малоподвижный, сидячий образ жизни, усталость и даже обычная скука.

«Люди делают эти вещи, когда они либо перевозбуждены, то есть находятся в состоянии стресса или даже счастливо возбуждены, либо они делают это, когда они недостаточно стимулированы, то есть когда они сидят или им скучно», — пояснил психолог.

Кто чаще всего ковыряет кожу?

По данным The Guardian, больше всего от дерматилломании страдают женщины — примерно 75%. Расстройство может возникнуть в любом возрасте, но обычно оно начинается в подростковый период, когда стремление быть красивым совпадает с появлением прыщей.

При этом некоторые психологи и психотерапевты относятся к такой статистике неоднозначно, так как женщины чаще обращаются к дерматологам за лечением, чем мужчины.

Как избавиться от дерматилломании?

Для начала проблему нужно осознать самому, а потом уже решать с помощью специалистов. Подход к каждому конкретному случаю будет индивидуален. Психотерапевт Ада Кондэ выделяет пять общих шагов на пути к исцелению:

  • нужно обратить внимание на проблему и учиться себя контролировать (например, носить дома перчатки и каждый раз, прикасаясь к рукам, вы будете осознавать, что сделали попытку навредить себе);
  • «наказывать» себя за расчесывание (поймав себя на «месте преступления», сделать 20 приседаний, а при повторной попытке травмировать кожу, добавьте еще 10);
  • ухаживать за кожей (не раздирать лицо, думая, что очищаем его и избавляемся от несовершенств, а нанести настоящую косметическую маску для ухода за лицом);
  • учиться переключать внимание (как только возникло желание что-то поковырять или почесать, например, возьмите в руки четки или погладьте домашнего питомца);
  • обратиться к специалисту (если дерматилломания мешает в обычной жизни, не пускайте все на самотек и не занимайтесь самолечением, особенно в сложных случаях).

Дерматилломания не признак слабой воли или личной несостоятельности человека. Главное, не зацикливаться на проблеме, принять ее и избавиться. Сегодня многие из тех, кто страдает этим расстройством, преуспевают в разных сферах и ведут вполне нормальную жизнь, резюмировала психотерапевт.