Что такое дерматилломания и как с ней бороться?

Привычка ковырять раны, расчесывать руки, сдирать заусенцы, кусать щеки и губы. Такое поведения человека называется невротической экскориацией или дерматилломанией, то есть навязчивым выдергиванием кожи, приводящим к ее повреждению.
Откуда берется навязчивое желание травмировать кожу?
По словам психотерапевта Ады Кондэ, дерматилломания возникает из-за чувства стыда или вины, как некий способ самонаказания. Например, родители подавляют ребенка. Он боится быть собой, перестает принимать свое «лицо» и пытается таким способом себя «наказать».
«Практически каждый из нас хотя бы изредка расчесывает нарыв или заживающую ранку, особенно в детском и подростковом возрасте. Это не должно вызывать беспокойства. Но дерматиломания — навязчивое, не поддающееся контролю травмирование кожи. Оно отличается своим постоянством и усложняет жизнь. У человека возникает страх общения, стремление к изоляции, чувство бессилия, которые распространяются на другие сферы», — рассказала Кондэ в интервью журналу Psychologies.
Однако нельзя считать причиной развития дерматилломании только стресс или депрессию, уверен психолог Фред Пензел из Нью-Йорка. В беседе с The Guardian эксперт сообщил, что триггером расстройства может послужить малоподвижный, сидячий образ жизни, усталость и даже обычная скука.
«Люди делают эти вещи, когда они либо перевозбуждены, то есть находятся в состоянии стресса или даже счастливо возбуждены, либо они делают это, когда они недостаточно стимулированы, то есть когда они сидят или им скучно», — пояснил психолог.
Кто чаще всего ковыряет кожу?
По данным The Guardian, больше всего от дерматилломании страдают женщины — примерно 75%. Расстройство может возникнуть в любом возрасте, но обычно оно начинается в подростковый период, когда стремление быть красивым совпадает с появлением прыщей.
При этом некоторые психологи и психотерапевты относятся к такой статистике неоднозначно, так как женщины чаще обращаются к дерматологам за лечением, чем мужчины.
Как избавиться от дерматилломании?
Для начала проблему нужно осознать самому, а потом уже решать с помощью специалистов. Подход к каждому конкретному случаю будет индивидуален. Психотерапевт Ада Кондэ выделяет пять общих шагов на пути к исцелению:
- нужно обратить внимание на проблему и учиться себя контролировать (например, носить дома перчатки и каждый раз, прикасаясь к рукам, вы будете осознавать, что сделали попытку навредить себе);
- «наказывать» себя за расчесывание (поймав себя на «месте преступления», сделать 20 приседаний, а при повторной попытке травмировать кожу, добавьте еще 10);
- ухаживать за кожей (не раздирать лицо, думая, что очищаем его и избавляемся от несовершенств, а нанести настоящую косметическую маску для ухода за лицом);
- учиться переключать внимание (как только возникло желание что-то поковырять или почесать, например, возьмите в руки четки или погладьте домашнего питомца);
- обратиться к специалисту (если дерматилломания мешает в обычной жизни, не пускайте все на самотек и не занимайтесь самолечением, особенно в сложных случаях).
Дерматилломания не признак слабой воли или личной несостоятельности человека. Главное, не зацикливаться на проблеме, принять ее и избавиться. Сегодня многие из тех, кто страдает этим расстройством, преуспевают в разных сферах и ведут вполне нормальную жизнь, резюмировала психотерапевт.