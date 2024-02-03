Что такое дерматилломания и как с ней бороться?

«Практически каждый из нас хотя бы изредка расчесывает нарыв или заживающую ранку, особенно в детском и подростковом возрасте. Это не должно вызывать беспокойства. Но дерматиломания — навязчивое, не поддающееся контролю травмирование кожи. Оно отличается своим постоянством и усложняет жизнь. У человека возникает страх общения, стремление к изоляции, чувство бессилия, которые распространяются на другие сферы», — рассказала Кондэ в интервью журналу Psychologies.