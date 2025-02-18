Что такое «чёртовы кулички», и где они находятся

Говорят, что выражение «чертовы Кулишки (кулички)» возникло после многонедельной борьбы монаха с чертом в 1666 году. В церкви завелся злой дух, который паскостил и житья людям не давал. Монах Иларион Ананьев пять недель читал молитвы и окроплял все святой водой, а после изгнания беса еще десять недель закреплял результат. Победа принесла монаху народную славу и звание митрополита, а кулишки стали ассоциировать с чертом.