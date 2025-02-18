Что такое «чёртовы кулички», и где они находятся

«К черту на кулички» — так говорят об очень отдаленных местах, глухих, непроходимых, где не ступала нога человека. Синонимы выражения: очень далеко, неизвестно где, у черта на рогах, за тридевять земель.
Что такое «кулички»?
Есть несколько версий происхождения слова «кулички». Важно: к пасхальной выпечке оно не имеет никакого отношения. Коллектив авторов «Учебного фразеологического словаря» считает, что «чертовы кулички» производное от диалектизма «куличеки», означающего «лесные полянки, острова на болоте». Предположительно по этой же логике птицу, живущую на болотистой местности, назвали кулик.
Владимир Даль в своем словаре указывает, что изначальное слово — «кулижки», а «кулички» — вариативно, но происходят оба слова от термина «кулига». Даль пишет, что это чащоба, а Макс Фармер — «новь, раскорчеванное место», «небольшой луг на полуострове; мысок».
Согласно сведениям на справочно-информационном портале «Грамота.ру», куличками называли места, где собиралась нечистая сила.
Как чертовы кулички связаны с Москвой?
В открытых источниках есть мнение, что «кулички» — это конкретное место в центре столицы. Правда эту версию появления выражения «к черту на кулички» критикуют, потому что тогда оно становится бессмысленным — отдаленным или неизвестным такое место уже не назовешь.
Задолго до появления города на месте одного из московских районов было урочище — болото среди леса, которое еще называли кулишками. Местные жители считали, что его населяет нечистая сила.
Сейчас это место в районе станции метро «Китай-город», в пятистах метрах от Кремля: от храма осталась только ограда.
Говорят, что выражение «чертовы Кулишки (кулички)» возникло после многонедельной борьбы монаха с чертом в 1666 году. В церкви завелся злой дух, который паскостил и житья людям не давал. Монах Иларион Ананьев пять недель читал молитвы и окроплял все святой водой, а после изгнания беса еще десять недель закреплял результат. Победа принесла монаху народную славу и звание митрополита, а кулишки стали ассоциировать с чертом.