Вокруг понятия «чартерного рейса» ходит множество заблуждений. Одно из самых распространенных гласит, что дешевизна билетов на него обусловлена плохим качеством обслуживания. Однако это вовсе не так, ведь сервис зависит только от авиакомпании и ее сотрудников. Чтобы развеять страхи и избавить от предрассудков, рассказываем подробнее все, что нужно знать о чартерных перелетах.
Что такое чартерный рейс?
Чартерный рейс — это авиамаршрут, заказанный туроператором или компанией во время «высокого» сезона (например, летом чаще летают в Турцию, а зимой — в Тайланд). Обычно билеты на него продают в составе пакетных туров, а стоимость билетов на него — дешевле.
В чем кардинальные отличия от регулярного рейса?
Чартерные и регулярные рейсы — во многом противоположны друг-другу. Например, чартерные рейсы «создаются» только под определенный сезон и имеют достаточно «плавающее» расписание, в то время, как регулярные рейсы летают круглогодично по четкому расписанию. Также на чартерных рейсах обычно не бывает классов обслуживания «бизнес» и «первый», а весь салон самолета приспособлен для перевозки в «экономе», из-за чего кресла могут стоять ближе друг к другу.
Какие у чартерного рейса преимущества?
Благодаря тому, что чартерный рейс заказывают туроператоры в зависимости от запросов туристов, у него есть ряд преимуществ.
- Во-первых, это возможность прямого перелета на популярные направления, в то время, как на регулярных рейсах перелета без пересадок может не быть.
- Во-вторых, это относительно невысокая стоимость. Обычно при сравнении цены пакетного тура со стоимостью отдельно приобретенных авиабилетов, бронирования отеля и трансфера, можно заметить, что цена на тур дешевле. Во многом это обуславливает именно чартерный рейс.
- В-третьих, переоформить данные для чартерного рейса через туроператора проще, чем для регулярного.
Какие у чартерного рейса недостатки?
Главный «минус» чартерного рейса — возможность отмены рейса или переноса даты и времени вылета. Увы, но такое происходит достаточно часто. Например, рейс могут отменить в случае, если не наберется нужное количество пассажиров. Правда в таком случае туроператор обязан подобрать другой рейс или вернуть полную стоимость тура, если путешествие не состоится.
Кроме того, обычно купить билет на чартерный рейс можно только у туроператоров в составе тура. И бонусная программа на них не предусмотрена, поэтому мили накопить не получится.
Почему билеты на чартерный рейс дешевле?
Обычно стоимость билетов на чартерный рейс действительно ниже. Все дело в том, что туроператор бронирует авиамаршрут на определенное направление и выкупает «оптом» места на рейс, а после — продает их в составе тура клиентам. Зачастую из-за того, что на чартерные рейсы остаются непроданные места, их цена значительно снижается, благодаря чему можно купить билеты в разы дешевле.
Все-таки можно ли отдельно купить билеты на чартерный рейс?
Да, иногда их можно купить на сайтах-агрегаторах по подбору дешевых авиабилетов. В таком случае рядом с маршрутом будет специальный значок «чартер» или «чартерный рейс». Правда стоит учесть, что сам билет — невозвратный. Кстати, его вполне могут прислать накануне вылета, а правила перевозки багажа и время вылета и прибытия — изменить.
Узнайте в отдельном материале, за какое время до вылета нужно приезжать в аэропорт.
Кристина Корчанова