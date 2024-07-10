Что такое «чартерный» рейс?

Чартерные и регулярные рейсы — во многом противоположны друг-другу. Например, чартерные рейсы «создаются» только под определенный сезон и имеют достаточно «плавающее» расписание, в то время, как регулярные рейсы летают круглогодично по четкому расписанию. Также на чартерных рейсах обычно не бывает классов обслуживания «бизнес» и «первый», а весь салон самолета приспособлен для перевозки в «экономе», из-за чего кресла могут стоять ближе друг к другу.